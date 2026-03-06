ユーロ圏　１０年債利回り格差　仏６３、伊７２ｂｐ　再び拡大
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:18時点）（%）
ドイツ　　　　2.869
フランス　　　3.496（+63）
イタリア　　　3.59（+72）
スペイン　　　3.33（+46）
オランダ　　　2.943（+7）
ギリシャ　　　3.568（+70）
ポルトガル　　　3.26（+39）
ベルギー　　　3.404（+54）
オーストリア　3.162（+29）
アイルランド　3.145（+28）
フィンランド　3.135（+27）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）