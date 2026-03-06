ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏６３、伊７２ｂｐ 再び拡大
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:18時点）（%）
ドイツ 2.869
フランス 3.496（+63）
イタリア 3.59（+72）
スペイン 3.33（+46）
オランダ 2.943（+7）
ギリシャ 3.568（+70）
ポルトガル 3.26（+39）
ベルギー 3.404（+54）
オーストリア 3.162（+29）
アイルランド 3.145（+28）
フィンランド 3.135（+27）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）
