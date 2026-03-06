スマートフォンやパソコン等でラジオが無料で聴ける「radiko」アプリが、リリース15年で累計1億ダウンロードに達した。

radikoアプリは株式会社radikoの前身となる「IPサイマルラジオ協議会」が2010年5月10日にiPhone版公式アプリ、7月27日にAndroid版公式アプリをリリース。

以降、2014年4月に「エリアフリー」(月385円)、2016年10月に「タイムフリー」など様々な機能を実装。2019年に累計3,000万ダウンロードを記録すると、順調に数を伸ばし、2019年3月のAndroid「radiko + FMアプリ」のリリース、2020年9月の民放ラジオ全99局の参加、2024年2月のポッドキャストサービスのローンチ、2024年10月開始の「タイムフリー30」(月480円)なども寄与し、今年3月に累計1億ダウンロードを記録したという。

radikoアプリは、様々な機能の追加のほか、UIUX改善のために細かくアップデートしたアプリのリリースを行なっている。

直近では、多く聴かれたポッドキャストを3つのハイライトと共に閲覧できる「ポッドキャストサマリーカード(最新のエピソードTOP10)」や、radikoで配信された楽曲が各地域ごとにランキングで見られる「今週のオンエア曲TOP10」を提供。さらに、Apple CarPlayやAndroid Autoといった車載端末への対応も拡大させている。

radikoでは、15周年特設サイトを開設。また爆笑問題・太田光をradiko15周年PR大使に迎え、オリジナルポッドキャスト番組を制作・配信するほか、木戸大聖出演、Saucy Dog音楽担当のブランドムービーの発表、公式キャラクター「ラジまる」、各種キャンペーンなど様々な企画を実施している。