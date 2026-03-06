日本代表「侍ジャパン」の井端弘和監督（50）は6日、第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次ラウンドC組の初戦・台湾戦前に行われた公式会見に出席。「いよいよ始まるなという気持ち。（選手たちには）30人全員で戦おうと。守るのも攻めるのも全員でやろうと言った」と開幕戦に向けて力強く宣言した。

ベンチにはダルビッシュの「背番号11」のユニホームも飾られた。ダルビッシュはアドバイザーとして宮崎直前合宿に参加。ピッチクロックやピッチコムへの対応はもちろん、投手にはさまざまな球種を伝授。捕手陣、野手にも積極的に助言し「自分の知っていることは伝えられた」とダルビッシュは離し、侍メンバーは誰もが「ダルさんは凄い」と感激の表情だった。

ダルビッシュは侍ジャパンが準々決勝以降を戦うフロリダ州マイアミを訪れる可能性も示唆している。

SNS上でも「ダルビッシュのユニがベンチにあるのが胸熱」「ダル神様」などの声が挙がった。

侍ジャパンの連覇への道のりがいよいよ始まる。

侍ジャパンのWBC1次ラウンド（R）日程は以下の通り。

6日 WBC1次R（東京D）台 湾戦 19時〜

7日 WBC1次R（東京D）韓 国戦 19時〜

8日 WBC1次R（東京D）豪 州戦 19時〜

10日 WBC1次R（東京D）チェコ戦 19時〜