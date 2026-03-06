ABCテレビでは、2026年3月8日（日）深夜１時57分より、注目のアイドルグループB&ZAI（バンザイ）による初の地上波特番「ナニワでバンザイ！自分トリセツ2.0」を放送する。

結成1年、屈指の演奏技術とアクロバットを武器に快進撃を続けるB&ZAI 。しかし、彼らには足りないものがあった。それは……「人情と笑いを大切にするナニワのエッセンス」！

関東出身の彼らがコテコテのナニワカルチャーにどっぷり浸かり、従来の自分を表す取扱説明書（自分トリセツ1.0）を、より濃く、より面白く「2.0」へとアップグレードしていく姿を追う。放送を観た人が、B&ZAIをより深く知り、もっと応援したくなるような、笑いと感動の「自己啓発型バラエティ」、それが｢ナニワでバンザイ！自分トリセツ2.0｣だ。

©ABCテレビ

■「自分トリセツ1.0」を公開！ メンバーの素顔を深掘り

まずは彼らの現状を知ってもらうべく、矢花黎、今野大輝らが「30秒自分トリセツ」に挑戦。2人の普段とは違うテンションの自己紹介にメンバーたちの反応は？ いよいよここから、ナニワの地でのアップグレードがスタートする！

■衝撃のセッション！ 吉本新喜劇・ヤンシー＆マリコンヌが参戦

記念すべき第1回のテーマは、「ナニワの大物ミュージシャンとセッション」。

期待に胸を膨らませるメンバーの前に現れたのは、吉本新喜劇が誇るギター芸人・松浦真也と、ゴリラのモノマネでお馴染みの森田まりこによるユニット「ヤンシー＆マリコンヌ」！

「楽器ができるだけではナニワでは通用せぇへん！」と断言する二人は、B&ZAIメンバーを「楽器で笑かすアイドル」への道へと引きずり込む。

©ABCテレビ

■限界突破！ ヤンシ―＆マリコンヌ最新シングル（？）の「ぷるるん音頭」を習得

さっそくヤンシー＆マリコンヌから、ギターの音色に合わせてシュールなオチをつける高度な技術や、アクロバットとダンスを融合させた笑いのセッションを伝授されるB&ZAIメンバーたち。

番組のクライマックスには、メンバー全員で本気の「ぷるるん音頭」に挑戦！ 果たして矢花のギター演奏、今野の掛け声に乗せて、メンバーたちはナニワの笑いを生み出すことができるのか！？

©ABCテレビ

■今週のダウングレードさんは誰だ！？

番組最後には、最もアップグレードから程遠かったメンバーを決定する非情な（？）コーナーも。選ばれたメンバーは、健康だけでもアップグレードを！と「にが茶」の洗礼が待ち受けている。

果たして、B&ZAIはナニワのエッセンスを手に入れ、自分トリセツを「2.0」へと進化できるのか。

音楽×お笑いの新境地に挑む彼らの勇姿を見届けよう！



【メンバーコメント】

矢花黎「まさか関西で特番が始まるなんて！ナニワの大物とのセッションは……正直、音大でも教えてくれないことばかりで概念が覆されました（笑）。僕たちの新しいアップグレードした姿を存分にお見せします！」

今野大輝「松浦さんのギターテクニック、マジでヤバいです。指の動きだけでなく、ネタとしての完成度に圧倒されました。フェスで披露できるレベルまでアップグレードできたかも！？」



「ナニワでバンザイ！自分トリセツ2.0」

出演：

B&ZAI（橋本涼、矢花黎、今野大輝、菅田琳寧、本髙克樹、鈴木悠仁、川粼星輝、稲葉通陽）、松浦真也、森田まりこ（ヤンシー＆マリコンヌ） ほか

【放送日時】

第1回 3月8日（日）深夜1時57分～2時27分

第2回 3月15日（日）深夜1時57分～2時27分

第3回 3月22日（日）深夜0時10分～0時40分

第4回 3月29日（日）深夜0時10分～0時40分

ABCテレビ（関西地区で放送）

TVer見逃し配信あり 地上波放送後にTELASAで未公開カットを含めた特別版が見放題独占配信

公式サイト https://www.asahi.co.jp/torisetsu/