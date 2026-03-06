６日の東京株式市場で、読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））の終値は、前日比１８１円３７銭（０・３８％）高の４万８０３５円２４銭だった。

２日連続で上昇した。３３３銘柄のうち、約６割にあたる１９２銘柄が値上がりした。

日経平均株価（２２５種）の終値は、前日比３４２円７８銭（０・６２％）高の５万５６２０円８４銭だった。読売３３３と比べて上昇幅が大きかった。

米政府が人工知能（ＡＩ）向け半導体の出荷を制限する規制案を作成したと報じられたことで、これまで業績不安から下落していた情報・通信関連やサービス業などの銘柄が上昇し、相場を押し上げた。

読売３３３の構成銘柄の上昇率は、自動車部品大手のデンソーから買収提案を受けたことが明らかになった半導体大手のロームの１８・２３％が最も大きかった。シスメックス（８・６０％）、野村総合研究所（６・１４％）と続いた。

下落率は、富士電機（６・０６％）、ＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳ（５・２９％）、フジクラ（４・６４％）の順に大きかった。

東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）は、１４・２６ポイント（０・３９％）高い３７１６・９３。