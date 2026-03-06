【 NESMITH & かなす 】第一子の誕生を報告「音楽と笑顔にあふれた家庭を築いていきたい」
パフォーマンス・グループ「EXILE」「EXLE THE SECOND」のNESMITHさんと、メロコア・パンクバンド「HEY-SMITH」でトロンボーンを務める妻のかなすさんが、各々のSNSで共に第一子の誕生を報告しました。
【写真を見る】【 NESMITH & かなす 】第一子の誕生を報告「音楽と笑顔にあふれた家庭を築いていきたい」
二人は「これからは家族3人で手を取り合い、生まれてきてくれた我が子の成長を見守り、楽しみながら」「音楽と笑顔にあふれた家庭を築いていきたいと思います」と、未来に向けて馳せる思いを伝えています。
▽▽▽▽ NESMITHさん ＆ かなすさん 報告全文 ▽▽▽▽
応援してくださっている皆様をはじめ、関係各位の皆様、
いつも温かく支えていただき、本当にありがとうございます。
本日は個人的なことにはなりますが、皆様にご報告があります。
先日、第一子となる男の子が無事に誕生いたしました。
とても元気な産声と共に私たちの元にやってきてくれ、
今も母子共に健康に過ごしております。
これからは家族3人で手を取り合い、
生まれてきてくれた我が子の成長を見守り、楽しみながら
音楽と笑顔にあふれた家庭を築いていきたいと思います。
引き続き、どうか温かく見守っていただけますと幸いです。
これからもどうぞよろしくお願いいたします。
令和8年3月6日
EXILE NESMITH（EXILE／EXILE THE SECOND）
かなす（HEY-SMITH）
△△△△ 全文 以上 △△△△
NESMITHさんは、インスタグラムの本文でも「2001年3月6日に上京した17歳の僕」「2026年3月6日に父になった事を伝えている42歳の僕」「25年で出会ってくれた皆さんに感謝」と、感慨深く思いを綴っています。
