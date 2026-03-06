パフォーマンス・グループ「EXILE」「EXLE THE SECOND」のNESMITHさんと、メロコア・パンクバンド「HEY-SMITH」でトロンボーンを務める妻のかなすさんが、各々のSNSで共に第一子の誕生を報告しました。



【写真を見る】【 NESMITH & かなす 】第一子の誕生を報告「音楽と笑顔にあふれた家庭を築いていきたい」





二人は「これからは家族3人で手を取り合い、生まれてきてくれた我が子の成長を見守り、楽しみながら」「音楽と笑顔にあふれた家庭を築いていきたいと思います」と、未来に向けて馳せる思いを伝えています。

▽▽▽▽ NESMITHさん ＆ かなすさん 報告全文 ▽▽▽▽

応援してくださっている皆様をはじめ、関係各位の皆様、

いつも温かく支えていただき、本当にありがとうございます。

本日は個人的なことにはなりますが、皆様にご報告があります。

先日、第一子となる男の子が無事に誕生いたしました。

とても元気な産声と共に私たちの元にやってきてくれ、

今も母子共に健康に過ごしております。

これからは家族3人で手を取り合い、

生まれてきてくれた我が子の成長を見守り、楽しみながら

音楽と笑顔にあふれた家庭を築いていきたいと思います。

引き続き、どうか温かく見守っていただけますと幸いです。

これからもどうぞよろしくお願いいたします。

令和8年3月6日

EXILE NESMITH（EXILE／EXILE THE SECOND）

かなす（HEY-SMITH）

△△△△ 全文 以上 △△△△



NESMITHさんは、インスタグラムの本文でも「2001年3月6日に上京した17歳の僕」「2026年3月6日に父になった事を伝えている42歳の僕」「25年で出会ってくれた皆さんに感謝」と、感慨深く思いを綴っています。





【担当：芸能情報ステーション】