農地の活用と農業への人材確保を組み合わせた、全国で初めての連携協定を香川県と民間企業2社が結びました。

【写真を見る】香川県が 農地の見える化を進める「サグリ」＋スキマバイトを紹介する「タイミー」と全国で初めて連携協定 農業を活性化

香川県と協定を結んだのは、衛星データとAIで「農地の見える化」を進める企業、『サグリ』と、働きたい時間に働けるいわゆる「スキマバイト」を紹介する企業『タイミー』です。

3者は人と農地を結び付け、香川県の農業を活性化するために、農地情報のデジタル化や、働きたい人とのマッチングなどに来年度から取り組みます。

（サグリ 坪井俊輔CEO）

「衛星のデータAIが、どの場所が耕作放棄地かというのを見つけることができますので、わざわざ目視しに行かなくてよくなる」

（タイミー 小川嶺社長）

「農業分野でのスキマバイトが非常に伸びておりまして、香川県内でも数多くの農家さんがタイミーを使っていただいている」

今回の協定で、農家の経営規模拡大や企業の参入の後押しなども期待されます。