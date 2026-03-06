リアルサウンド映画部の編集スタッフが週替りでお届けする「週末映画館でこれ観よう！」。毎週末にオススメ映画・特集上映をご紹介。今週は、マイベスト韓国映画は『オールド・ボーイ』の玉置が『しあわせな選択』をプッシュします。

『しあわせな選択』『オールド・ボーイ』で極限のバイオレンスと復讐を描き、『お嬢さん』でエロティックな狂気を魅せ、『別れる決心』で大人のラブロマンスを重層的に描き出した韓国の至宝、パク・チャヌク監督。その最新作となれば、「果てはどんなメッセージが込められ、どんな芸術性を含んだ重みのある映画なんだろうか」と、つい心の帯をぐっと締めて鑑賞に臨む人も多いだろう。

しかし本作は、そんな我々の身構えを鮮やかに、そして軽やかに裏切ってくる。想像以上にエンタメ性に振り切ったシュールなドタバタ・ブラックコメディなのだ。思えば『オールド・ボーイ』のときから、彼はずっと皮肉の効いたブラックジョークをフィルムに忍ばせてきた。ある意味で本作は、そのユーモアのセンスが本領発揮された作品と言えるかもしれない。だからこそ、極度の緊張感の中にポンッと放り込まれるシュールな笑いが、あまりにも自由で心地よい。

主演を務めるのはイ・ビョンホン。今回もさぞかし渋い“イケおじ”が見られるのだろうと期待する方も多いと思うが、残念ながら（いや、むしろ歓喜すべきことに）、今回のイ・ビョンホンは最高に“クソダサい”。

ヘビがトラウマになり、甲高い声を上げて棒で地面を何度も叩くシーンもあれば、虫歯の痛みにウンウンと悩まされたり、公共の場で下着姿になってしまう情けない姿まで晒す。彼が演じる主人公マンスの行動は、倫理的にアウトな局面でも悪い意味での「一貫性」があっておかしい。こんなにも様々なパターンの“ダサかわいい”（？）イ・ビョンホンを堪能できる映画は、後にも先にも本作だけだろう。

コメディ色が強いとはいえ、そこは我らがパク・チャヌク。映像や音響のディテールにおける変態的なまでの作り込みは健在だ。一人称視点カットと望遠ズームが印象的に使われ、キャラクターの心理描写を巧みに炙り出す。また、風の音、自然音、環境音が非常に効果的かつ象徴的に配置されており、手のひらにメモを書く主人公の癖など、本作の底流にある“アナログ感”と絡み合ってスクリーンに響き渡る。

ここで特筆すべきは、本作がドタバタ劇の皮を被りながらも、シリアスなサスペンスとして一級品の「格」を保っている点だ。全編に漂う異様な緊張感は、計算し尽くされた撮影と編集、そして俳優陣の狂気すれすれの演技の賜物である。原作であるドナルド・E・ウェストレイクの小説『斧』にちなんで、劇中で「斧」というアイテムやワードが象徴的に扱われる点も、本作を観る上で意識してほしいポイントだ。

中盤以降、物語は、再就職を熱望する主人公マンスが、同業のライバルたちを次々と「物理的に」排除していく狂気の展開へと突入していく。韓国の格差社会や失業問題という構造は、ポン・ジュノ監督の『パラサイト 半地下の家族』にも通じるテーマを内包しているが、本作はその社会問題を真っ向から描こうとする意思は薄い。あくまで、この極上のブラックコメディを回すための「からくり」の一部として捉えているのだ。だからこそ、我々は変に説教臭さを感じることなく、純粋なエンターテインメントとして楽しむことができる。

特に、中年3人がもみくちゃになって殺し合いに発展するシーンは至極だ。音、映像、演技、どれをとっても最高潮に最悪でおかしく、馬鹿馬鹿しくて笑いが込み上げる。この狂騒を極限まで高めているのが、劇中で爆音で流れるチョー・ヨンピルの「赤とんぼ」だ。韓国の国民的なノスタルジーソングであり、「今でも僕は幼いのか」「お母さん なんでこんなに逢いたいのか」と無邪気な少年時代を懐かしむ美しいメロディが、取っ組み合う中年男、女たちの背景に大音量で響き渡る残酷なコントラスト。このパク・チャヌク特有の“悪趣味演出”には、思わず乾いた笑いが漏れてしまう。

そして、本作における真の影のMVPは、マンスの妻イ・ミリを演じたソン・イェジンであることは間違いない。本作における男女の扱われ方の差は、ある意味で非常に前時代的だ。職を失ってプライドをへし折られるのも、一方的に標的にされて無惨に消されていくのも全員「男」だ。対して女性は、家族を支えるキャラクター、あるいは別軸で生きる者として登場する。子連れ再婚という要素が、このブラックな喜劇を回すための一つのギミックとして巧みに機能しているのも面白い。

だが、そんな構図の中で、家庭を守るために生きる女たちはひたすらに逞しく、いざとなれば男どもの一歩も二歩も先を行ってしまうのだ。「母は強し」を、これほどまでにブラックに昇華してみせた手腕には脱帽だ。

本作からは様々な現代的メッセージが読み取れるが、個人的に最も痛烈に感じたのは、“幸福を維持することの異常性”だ。家を持ち、家族を養い、社会的なステータスを保つ。そんな一見「しあわせな選択」に思えるものを守り抜くために、どこまでも倫理を捨ててしまった男・マンス。リストラという社会のシステムによって弾き出された彼が、社会への復讐に向かうのではなく、同じ境遇の弱者（ライバル）をキルしていく。これはまさに現代の格差社会のリアルを露悪的に映し出している。笑えるのにどこか痛々しいのは、我々もまた、この狂った椅子の奪い合いの参加者だからだろうか。

ドメスティックでもなければ、グロテスクでもエロティックでもない。今作はチャヌク作品の中でも際立った“芸術性”を持たせたタイプの映画ではないかもしれない。だが、細部まで計算し尽くされた映像美の中で、皮肉の効いたラストは今回もしっかりと健在だった。もはやパク・チャヌクは「皮肉ラスト職人」である。その至高の職人芸を、ぜひ劇場で味わってほしい。

◼️公開情報『しあわせな選択』TOHOシネマズ 日比谷ほかにて公開中出演：イ・ビョンホン、ソン・イェジン、パク・ヒスン、イ・ソンミン、ヨム・ヘラン、チャ・スンウォン監督：パク・チャヌク提供：木下グループ配給：キノフィルムズ2025年／韓国／韓国語・英語／カラー／スコープサイズ／139分／日本語字幕：根本理恵／原題：No Other Choice／PG-12©2025 CJ ENM Co., Ltd., MOHO FILM ALL RIGHTS RESERVED.（文＝玉置正義）