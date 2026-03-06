主要国内証券 先物取引高情報まとめ（3月6日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、3月6日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 508( 508)
6月限 67( 67)
TOPIX先物 3月限 197( 197)
6月限 54( 54)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 16( 0)
TOPIX先物 3月限 801( 801)
6月限 766( 766)
日経225ミニ 3月限 670( 670)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 25( 0)
TOPIX先物 3月限 1388( 1388)
6月限 1374( 1374)
日経225ミニ 3月限 3743( 3743)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 3月限 590( 0)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 4797( 2345)
6月限 508( 322)
TOPIX先物 3月限 249( 229)
6月限 113( 113)
日経225ミニ 3月限 139700( 80422)
4月限 1443( 607)
5月限 42( 22)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1820( 994)
6月限 347( 115)
日経225ミニ 3月限 90711( 57443)
4月限 893( 491)
5月限 34( 22)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 13( 13)
日経225ミニ 3月限 9181( 9181)
4月限 111( 111)
5月限 10( 10)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1046( 1046)
6月限 156( 156)
TOPIX先物 3月限 92( 92)
6月限 8( 8)
日経225ミニ 3月限 40915( 40915)
4月限 180( 180)
5月限 14( 14)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
