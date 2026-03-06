　日本取引所が公表した先物手口情報によると、3月6日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 508(　　 508)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　67(　　　67)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 197(　　 197)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　54(　　　54)


◯大和証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　　16(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 801(　　 801)
　　　　　 　 　 6月限　　　　 766(　　 766)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　 670(　　 670)


◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　　25(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　1388(　　1388)
　　　　　 　 　 6月限　　　　1374(　　1374)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　3743(　　3743)


◯三菱UFJ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 590(　　　 0)


◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　4797(　　2345)
　　　　　 　 　 6月限　　　　 508(　　 322)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 249(　　 229)
　　　　　 　 　 6月限　　　　 113(　　 113)
日経225ミニ　 　 3月限　　　139700(　 80422)
　　　　　 　 　 4月限　　　　1443(　　 607)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　42(　　　22)


◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　1820(　　 994)
　　　　　 　 　 6月限　　　　 347(　　 115)
日経225ミニ　 　 3月限　　　 90711(　 57443)
　　　　　 　 　 4月限　　　　 893(　　 491)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　34(　　　22)


◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　　13(　　　13)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　9181(　　9181)
　　　　　 　 　 4月限　　　　 111(　　 111)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　10(　　　10)


◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　1046(　　1046)
　　　　　 　 　 6月限　　　　 156(　　 156)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　　92(　　　92)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　 8(　　　 8)
日経225ミニ　 　 3月限　　　 40915(　 40915)
　　　　　 　 　 4月限　　　　 180(　　 180)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　14(　　　14)



※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース