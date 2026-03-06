主要国内証券 先物取引高情報まとめ（3月6日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、3月6日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 4410( 2048)
6月限 374( 324)
TOPIX先物 3月限 1812( 1627)
6月限 521( 521)
日経225ミニ 3月限 365( 0)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 360( 0)
6月限 25( 25)
TOPIX先物 3月限 524( 384)
日経225ミニ 3月限 500( 0)
◯SMBC日興証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 336( 336)
TOPIX先物 3月限 3942( 321)
6月限 1283( 47)
日経225ミニ 3月限 3361( 3062)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1207( 975)
6月限 614( 614)
TOPIX先物 3月限 9344( 9144)
6月限 7486( 7486)
日経225ミニ 3月限 4521( 4465)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 677( 545)
TOPIX先物 3月限 1457( 257)
◯東海東京証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 509( 409)
6月限 441( 341)
日経225ミニ 3月限 56( 0)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 2887( 1287)
6月限 494( 348)
TOPIX先物 3月限 1387( 865)
6月限 293( 293)
日経225ミニ 3月限 83410( 34982)
4月限 585( 323)
5月限 84( 44)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 812( 548)
6月限 161( 111)
日経225ミニ 3月限 49370( 25366)
4月限 317( 143)
5月限 17( 13)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225ミニ 3月限 6861( 6861)
4月限 93( 93)
5月限 2( 2)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1156( 1156)
6月限 134( 134)
TOPIX先物 6月限 1( 1)
日経225ミニ 3月限 31446( 31446)
4月限 97( 97)
5月限 6( 6)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
