　日本取引所が公表した先物手口情報によると、3月6日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　4410(　　2048)
　　　　　 　 　 6月限　　　　 374(　　 324)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　1812(　　1627)
　　　　　 　 　 6月限　　　　 521(　　 521)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　 365(　　　 0)


◯大和証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 360(　　　 0)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　25(　　　25)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 524(　　 384)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　 500(　　　 0)


◯SMBC日興証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 336(　　 336)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　3942(　　 321)
　　　　　 　 　 6月限　　　　1283(　　　47)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　3361(　　3062)


◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　1207(　　 975)
　　　　　 　 　 6月限　　　　 614(　　 614)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　9344(　　9144)
　　　　　 　 　 6月限　　　　7486(　　7486)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　4521(　　4465)


◯三菱UFJ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 677(　　 545)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　1457(　　 257)


◯東海東京証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 509(　　 409)
　　　　　 　 　 6月限　　　　 441(　　 341)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　　56(　　　 0)


◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　2887(　　1287)
　　　　　 　 　 6月限　　　　 494(　　 348)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　1387(　　 865)
　　　　　 　 　 6月限　　　　 293(　　 293)
日経225ミニ　 　 3月限　　　 83410(　 34982)
　　　　　 　 　 4月限　　　　 585(　　 323)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　84(　　　44)


◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 812(　　 548)
　　　　　 　 　 6月限　　　　 161(　　 111)
日経225ミニ　 　 3月限　　　 49370(　 25366)
　　　　　 　 　 4月限　　　　 317(　　 143)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　17(　　　13)


◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　6861(　　6861)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　93(　　　93)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　 2(　　　 2)


◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　1156(　　1156)
　　　　　 　 　 6月限　　　　 134(　　 134)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　　 1(　　　 1)
日経225ミニ　 　 3月限　　　 31446(　 31446)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　97(　　　97)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　 6(　　　 6)



※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース