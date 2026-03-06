　日本取引所が公表した先物手口情報によると、3月6日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　 17882(　 17751)
　　　　　 　 　 6月限　　　　2098(　　2098)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　 16354(　 16354)
　　　　　 　 　 6月限　　　　1468(　　1468)
日経225ミニ　 　 3月限　　　365362(　365362)
　　　　　 　 　 4月限　　　　6976(　　6976)
　　　　　 　 　 5月限　　　　 311(　　 311)


◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　9605(　　9582)
　　　　　 　 　 6月限　　　　 749(　　 749)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　 16838(　 16838)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　36(　　　36)
日経225ミニ　 　 3月限　　　219743(　219743)
　　　　　 　 　 4月限　　　　1527(　　1527)
　　　　　 　 　 5月限　　　　 154(　　 154)


◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 249(　　 249)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 373(　　 373)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　16(　　　16)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　 989(　　 989)


◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　4361(　　3279)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　29(　　　29)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　6316(　　4322)
　　　　　 　 　 6月限　　　　 195(　　 195)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　5532(　　5532)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　 9(　　　 9)


◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　1220(　　1076)
　　　　　 　 　 6月限　　　　 179(　　 179)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　3273(　　3273)
　　　　　 　 　 6月限　　　　 728(　　 728)
日経225ミニ　 　 3月限　　　 10158(　 10158)
　　　　　 　 　 4月限　　　　 133(　　 133)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　29(　　　29)


◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 708(　　 673)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　 4(　　　 4)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　6343(　　6343)
　　　　　 　 　 6月限　　　　2186(　　2186)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　2778(　　2760)


◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　8903(　　8903)
　　　　　 　 　 6月限　　　　2209(　　2209)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　 10507(　 10507)
　　　　　 　 　 6月限　　　　1544(　　1544)
日経225ミニ　 　 3月限　　　 80834(　 80834)
　　　　　 　 　 4月限　　　　4774(　　4774)


◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 354(　　 276)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　 6(　　　 6)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 497(　　 495)
　　　　　 　 　 6月限　　　　 549(　　 549)


◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 351(　　 328)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 289(　　 289)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　24(　　　24)


◯HSBC証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 241(　　 241)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　　79(　　　79)


◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　　41(　　　 0)
　　　　　 　 　 6月限　　　　 111(　　 111)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　　58(　　　58)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　 771(　　 771)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　80(　　　80)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　25(　　　25)



※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース