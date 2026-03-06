外国証券 先物取引高情報まとめ（3月6日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、3月6日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 17882( 17751)
6月限 2098( 2098)
TOPIX先物 3月限 16354( 16354)
6月限 1468( 1468)
日経225ミニ 3月限 365362( 365362)
4月限 6976( 6976)
5月限 311( 311)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 9605( 9582)
6月限 749( 749)
TOPIX先物 3月限 16838( 16838)
6月限 36( 36)
日経225ミニ 3月限 219743( 219743)
4月限 1527( 1527)
5月限 154( 154)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 249( 249)
TOPIX先物 3月限 373( 373)
6月限 16( 16)
日経225ミニ 3月限 989( 989)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 4361( 3279)
6月限 29( 29)
TOPIX先物 3月限 6316( 4322)
6月限 195( 195)
日経225ミニ 3月限 5532( 5532)
4月限 9( 9)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1220( 1076)
6月限 179( 179)
TOPIX先物 3月限 3273( 3273)
6月限 728( 728)
日経225ミニ 3月限 10158( 10158)
4月限 133( 133)
5月限 29( 29)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 708( 673)
6月限 4( 4)
TOPIX先物 3月限 6343( 6343)
6月限 2186( 2186)
日経225ミニ 3月限 2778( 2760)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 8903( 8903)
6月限 2209( 2209)
TOPIX先物 3月限 10507( 10507)
6月限 1544( 1544)
日経225ミニ 3月限 80834( 80834)
4月限 4774( 4774)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 354( 276)
6月限 6( 6)
TOPIX先物 3月限 497( 495)
6月限 549( 549)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 351( 328)
TOPIX先物 3月限 289( 289)
6月限 24( 24)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 241( 241)
TOPIX先物 3月限 79( 79)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 41( 0)
6月限 111( 111)
TOPIX先物 6月限 58( 58)
日経225ミニ 3月限 771( 771)
4月限 80( 80)
5月限 25( 25)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
