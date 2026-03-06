　日本取引所が公表した先物手口情報によると、3月6日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　 18453(　 16452)
　　　　　 　 　 6月限　　　　2097(　　1797)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　 20967(　 19840)
　　　　　 　 　 6月限　　　　2045(　　2045)
日経225ミニ　 　 3月限　　　227044(　226984)
　　　　　 　 　 4月限　　　　9454(　　5454)
　　　　　 　 　 5月限　　　　 110(　　 110)


◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　 13277(　 12552)
　　　　　 　 　 6月限　　　　1482(　　1482)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　 23138(　 23107)
　　　　　 　 　 6月限　　　　1794(　　1794)
日経225ミニ　 　 3月限　　　150510(　150507)
　　　　　 　 　 4月限　　　　5304(　　4804)
　　　　　 　 　 5月限　　　　 129(　　 129)


◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　2129(　　 850)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　1858(　　1658)
　　　　　 　 　 6月限　　　　 935(　　 935)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　8807(　　8807)
　　　　　 　 　 4月限　　　　5000(　　　 0)


◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　3687(　　2698)
　　　　　 　 　 6月限　　　　1151(　　 633)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　 17592(　　6235)
　　　　　 　 　 6月限　　　　4698(　　2676)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　4311(　　4283)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　 5(　　　 5)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　24(　　　24)


◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　3735(　　2098)
　　　　　 　 　 6月限　　　　 576(　　 476)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　 14084(　　7186)
　　　　　 　 　 6月限　　　　2127(　　2127)
日経225ミニ　 　 3月限　　　 12392(　 12392)
　　　　　 　 　 4月限　　　　3081(　　　81)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　 9(　　　 9)


◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　3436(　　2959)
　　　　　 　 　 6月限　　　　 183(　　　25)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　6630(　　5036)
　　　　　 　 　 6月限　　　　2189(　　 595)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　6443(　　6443)


◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　 10287(　 10136)
　　　　　 　 　 6月限　　　　2468(　　2468)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　 14362(　 14016)
　　　　　 　 　 6月限　　　　2935(　　2935)
日経225ミニ　 　 3月限　　　 62241(　 62184)
　　　　　 　 　 4月限　　　　4497(　　4497)


◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　2613(　　1823)
　　　　　 　 　 6月限　　　　1125(　　 825)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　2014(　　1861)
　　　　　 　 　 6月限　　　　 889(　　 889)


◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　1333(　　　 0)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　66(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　7597(　　1321)
　　　　　 　 　 6月限　　　　3452(　　　 0)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　2000(　　　 0)


◯HSBC証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 495(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　2000(　　　 0)
　　　　　 　 　 6月限　　　　2000(　　　 0)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　4500(　　　 0)


◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 798(　　 777)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　26(　　　26)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　1415(　　1415)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　 7(　　　 7)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　　 2(　　　 2)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　 7(　　　 7)



※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース