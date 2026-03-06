外国証券 先物取引高情報まとめ（3月6日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、3月6日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 18453( 16452)
6月限 2097( 1797)
TOPIX先物 3月限 20967( 19840)
6月限 2045( 2045)
日経225ミニ 3月限 227044( 226984)
4月限 9454( 5454)
5月限 110( 110)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 13277( 12552)
6月限 1482( 1482)
TOPIX先物 3月限 23138( 23107)
6月限 1794( 1794)
日経225ミニ 3月限 150510( 150507)
4月限 5304( 4804)
5月限 129( 129)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 2129( 850)
TOPIX先物 3月限 1858( 1658)
6月限 935( 935)
日経225ミニ 3月限 8807( 8807)
4月限 5000( 0)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 3687( 2698)
6月限 1151( 633)
TOPIX先物 3月限 17592( 6235)
6月限 4698( 2676)
日経225ミニ 3月限 4311( 4283)
4月限 5( 5)
5月限 24( 24)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 3735( 2098)
6月限 576( 476)
TOPIX先物 3月限 14084( 7186)
6月限 2127( 2127)
日経225ミニ 3月限 12392( 12392)
4月限 3081( 81)
5月限 9( 9)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 3436( 2959)
6月限 183( 25)
TOPIX先物 3月限 6630( 5036)
6月限 2189( 595)
日経225ミニ 3月限 6443( 6443)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 10287( 10136)
6月限 2468( 2468)
TOPIX先物 3月限 14362( 14016)
6月限 2935( 2935)
日経225ミニ 3月限 62241( 62184)
4月限 4497( 4497)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 2613( 1823)
6月限 1125( 825)
TOPIX先物 3月限 2014( 1861)
6月限 889( 889)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1333( 0)
6月限 66( 0)
TOPIX先物 3月限 7597( 1321)
6月限 3452( 0)
日経225ミニ 4月限 2000( 0)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 495( 0)
TOPIX先物 3月限 2000( 0)
6月限 2000( 0)
日経225ミニ 4月限 4500( 0)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 798( 777)
6月限 26( 26)
TOPIX先物 3月限 1415( 1415)
6月限 7( 7)
日経225ミニ 4月限 2( 2)
5月限 7( 7)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
