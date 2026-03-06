「日経225オプション」3月限プット手口情報（6日夜間）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、6日の夜間取引における日経225プットオプション（期近2026年3月限・SQ 3月8日）の売買動向は以下の通り。
◯5万5000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 139( 139)
SBI証券 129( 85)
松井証券 12( 12)
楽天証券 7( 7)
BNPパリバ証券 7( 7)
三菱UFJeスマート 5( 5)
フィリップ証券 2( 2)
安藤証券 1( 1)
日産証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
JPモルガン証券 300( 0)
◯5万5250円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 15( 15)
インタラクティブ証券 10( 10)
JPモルガン証券 5( 5)
SBI証券 3( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯5万5375円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 2( 2)
◯5万5500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 33( 33)
SBI証券 6( 6)
松井証券 6( 6)
三菱UFJeスマート 4( 4)
BNPパリバ証券 4( 4)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
フィリップ証券 2( 2)
楽天証券 3( 1)
◯5万5750円プット
取引高(立会内)
インタラクティブ証券 10( 10)
ABNクリアリン証券 9( 9)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
