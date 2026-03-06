「日経225オプション」3月限プット手口情報（6日日中）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、6日の日中取引における日経225プットオプション（期近2026年3月限・SQ 3月8日）の売買動向は以下の通り。
◯5万4625円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 2( 2)
◯5万4750円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 20( 20)
インタラクティブ証券 15( 15)
BNPパリバ証券 2( 2)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
◯5万5000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 428( 328)
野村証券 90( 90)
モルガンMUFG証券 80( 80)
ソシエテジェネラル証券 77( 77)
JPモルガン証券 150( 50)
シティグループ証券 45( 45)
BNPパリバ証券 45( 45)
SBI証券 62( 42)
UBS証券 25( 25)
ビーオブエー証券 214( 14)
松井証券 12( 12)
三菱UFJeスマート 5( 5)
三菱UFJ証券 5( 5)
楽天証券 10( 4)
岩井コスモ証券 2( 2)
安藤証券 1( 1)
フィリップ証券 1( 1)
マネックス証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
◯5万5125円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 3( 3)
三菱UFJeスマート 1( 1)
◯5万5250円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 52( 52)
モルガンMUFG証券 40( 40)
ソシエテジェネラル証券 5( 5)
BNPパリバ証券 4( 4)
楽天証券 1( 1)
◯5万5375円プット
取引高(立会内)
楽天証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
◯5万5500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 88( 88)
ゴールドマン証券 25( 25)
SMBC日興証券 20( 20)
BNPパリバ証券 1217( 17)
ビーオブエー証券 15( 15)
SBI証券 13( 13)
JPモルガン証券 213( 13)
ソシエテジェネラル証券 12( 12)
松井証券 7( 7)
岩井コスモ証券 2( 2)
楽天証券 6( 2)
◯5万5750円プット
取引高(立会内)
岩井コスモ証券 4( 4)
ABNクリアリン証券 13( 3)
BNPパリバ証券 1( 1)
バークレイズ証券 10( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
