「日経225オプション」3月限コール手口情報（6日夜間）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、6日の夜間取引における日経225コールオプション（期近2026年3月限・SQ 3月8日）の売買動向は以下の通り。
◯5万6500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 65( 65)
ソシエテジェネラル証券 24( 24)
三菱UFJeスマート 23( 23)
岩井コスモ証券 19( 19)
SBI証券 45( 17)
楽天証券 7( 5)
BNPパリバ証券 4( 4)
松井証券 4( 4)
フィリップ証券 3( 3)
◯5万6250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 12( 12)
SBI証券 10( 10)
ソシエテジェネラル証券 4( 4)
インタラクティブ証券 2( 2)
◯5万6000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 88( 88)
SBI証券 59( 41)
バークレイズ証券 25( 25)
ソシエテジェネラル証券 18( 18)
三菱UFJeスマート 11( 11)
BNPパリバ証券 7( 7)
楽天証券 8( 4)
マネックス証券 4( 4)
JPモルガン証券 3( 3)
松井証券 3( 3)
岩井コスモ証券 2( 2)
フィリップ証券 2( 2)
日産証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
◯5万5875円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 30( 30)
JPモルガン証券 1( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯5万5750円コール
取引高(立会内)
JPモルガン証券 4( 4)
ABNクリアリン証券 4( 4)
◯5万5625円コール
取引高(立会内)
JPモルガン証券 5( 5)
ABNクリアリン証券 5( 5)
◯5万5500円コール
取引高(立会内)
JPモルガン証券 30( 30)
ABNクリアリン証券 30( 30)
BNPパリバ証券 6( 6)
三菱UFJeスマート 2( 2)
SBI証券 10( 2)
楽天証券 2( 2)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
