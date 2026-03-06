「日経225オプション」3月限コール手口情報（6日日中）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、6日の日中取引における日経225コールオプション（期近2026年3月限・SQ 3月8日）の売買動向は以下の通り。
◯5万6625円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 2( 2)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯5万6500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 335( 335)
JPモルガン証券 169( 169)
UBS証券 150( 150)
BNPパリバ証券 57( 57)
SBI証券 56( 38)
ソシエテジェネラル証券 20( 20)
みずほ証券 15( 15)
楽天証券 15( 11)
三菱UFJeスマート 5( 5)
松井証券 5( 5)
ビーオブエー証券 5( 5)
フィリップ証券 3( 3)
岩井コスモ証券 1( 1)
◯5万6250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 38( 38)
日産証券 6( 6)
ソシエテジェネラル証券 3( 3)
BNPパリバ証券 3( 3)
SBI証券 2( 2)
◯5万6125円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 5( 5)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
◯5万6000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 295( 195)
UBS証券 100( 100)
シティグループ証券 83( 83)
BNPパリバ証券 307( 57)
ソシエテジェネラル証券 40( 40)
SBI証券 261( 31)
ビーオブエー証券 174( 24)
楽天証券 10( 10)
松井証券 9( 9)
JPモルガン証券 407( 7)
岩井コスモ証券 5( 5)
安藤証券 1( 1)
マネックス証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
大和証券 250( 0)
バークレイズ証券 250( 0)
◯5万5875円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 11( 11)
ゴールドマン証券 5( 5)
◯5万5750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 21( 21)
日産証券 3( 3)
三菱UFJeスマート 1( 1)
松井証券 1( 1)
ビーオブエー証券 250( 0)
BNPパリバ証券 200( 0)
モルガンMUFG証券 50( 0)
◯5万5625円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 5( 5)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯5万5500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 218( 218)
ビーオブエー証券 105( 105)
ゴールドマン証券 75( 75)
BNPパリバ証券 25( 25)
ソシエテジェネラル証券 14( 14)
JPモルガン証券 10( 10)
松井証券 8( 8)
SBI証券 9( 5)
インタラクティブ証券 2( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
シティグループ証券 1( 1)
◯5万5375円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 2( 2)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
