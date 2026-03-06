株価指数先物【引け後】 5万5000円処での底堅さを見極め 株価指数先物【引け後】 5万5000円処での底堅さを見極め

大阪3月限

日経225先物 55730 +590 （+1.07％）

TOPIX先物 3717.5 +32.0 （+0.86％）



日経225先物（3月限）は前日比590円高の5万5730円で取引を終了。寄り付きは5万4790円と、シカゴ日経平均先物（5万4610円）にサヤ寄せする形で売りが先行した。開始直後に5万4470円まで下げ幅を広げた後は上へのバイアスが強まり、5万5200円台を回復。前場中盤にかけて5万4510円と再び軟化する場面もみられたが、前場終盤はショートカバーが入り5万5530円まで切り返した。



後場は5万5200円から5万5530円辺りで保ち合いを継続。下値を切り上げる動きをみせるなかで終盤にかけてレンジを上抜け、5万5730円と本日の高値で取引を終えている。



日経225先物は一時5万4470円まで売られたが、ナイトセッションでつけた安値（5万3950円）を割り込まなかったことで、ショートカバーを誘う形になったようだ。節目の5万5500円辺りでは強弱感が対立していたが、週末要因もあってオーバーウィークのポジションを避ける動きにより、引けにかけてのショートカバーに向かわせた可能性もあろう。



ただ、下値はボリンジャーバンドの-1σ（5万4320円）、上値は25日移動平均線（5万6130円）とのレンジ内での推移であるため、トレンドが転換したとみるのは時期尚早である。もっとも、4日の下落局面で5万3600円まで売られ、-1σを割り込んだことで目先的にはボトムの形成が意識されやすい面はある。そのため、5万5000円処での底堅さがみえてくるようだと、25日線突破を試す展開は意識されそうだ。



週足では13週線（5万3600円）までの調整を経て下げ幅を縮めているが、+1σ（5万6484円）を割り込んで終えているため、同バンドと13週線によるレンジに切り下がる可能性がある。また、日足の-1σを割り込んでくると4日の安値が射程に入ってくるとみられ、その場面では75日線（5万2820円）辺りがターゲットになるだろう。



一方で、中東情勢に落ち着きがみられるようだと、足もとで圧縮したロングを積み上げてくるとみられ、25日線突破から+1σ（5万7950円）が意識されそうだ。ただ、来週末には3月限の先物・オプション特別清算指数算出（メジャーSQ）を控える。通常であれば限月交代に伴うロールオーバーが中心になるが、足もとのボラティリティの大きい相場が続くようだと、ヘッジ対応の動きによる波乱含みの展開も意識しておきたい。



NT倍率は先物中心限月で14.99倍に上昇した。一時14.87倍をつける場面もみられたが、75日線（14.86倍）が支持線として意識されるなかで切り返しており、25日線（14.93倍）を上回ってきた。アドバンテスト<6857>［東証P］など指数インパクトの大きい値がさハイテク株の一角が売り一巡後にプラス圏を回復してきたことで、NTロングに振れる形になっている。ただ、15.00倍辺りに上値を抑えられる状況が続いているため、スプレッド狙いのトレードを難しくさせそうだ。



手口面（3月限：立会内）では、日経225先物はABNクリアリン証券が1万6452枚、ソシエテジェネラル証券が1万2552枚、バークレイズ証券が1万0136枚、モルガンMUFG証券が2959枚、ゴールドマン証券が2698枚、サスケハナ・ホンコンが2442枚、日産証券が2265枚、JPモルガン証券が2098枚、野村証券が2048枚、UBS証券が1823枚だった。



TOPIX先物はソシエテジェネラル証券が2万3107枚、ABNクリアリン証券が1万9840枚、バークレイズ証券が1万4016枚、みずほ証券が9144枚、JPモルガン証券が7186枚、ゴールドマン証券が6235枚、ビーオブエー証券が5061枚、モルガンMUFG証券が5036枚、UBS証券が1861枚、BNPパリバ証券が1658枚だった。



