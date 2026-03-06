3月6日放送の『あさイチ』（NHK）の「プレミアムトーク」に、俳優の竹内涼真が登場した。

冒頭からメインキャスターの博多大吉は「いやもう、スーパーヒーローすぎませんか。めちゃめちゃカッコいい」と竹内のスタイルのよさを絶賛。身長が186か187cmだという竹内に、鈴木奈穂子アナウンサーも「それでこの顔の小ささなので、見ていてバグりますよね、脳みそが」と驚いた。

「番組では、大反響を呼んだ竹内さんの主演ドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』（TBS系）も紹介されました。竹内さんは劇中で演じた勝男という役について『（違和感は）なかったです』『演じてたら、どんどん自分の父親に似てきたんです』などと明かしていました。

このドラマで共演した夏帆さんもVTRで出演し、『（勝男は）嫌われかねない役だと思うんですけど、竹内くんが演じたことで、愛されるキャラクター、みんなが応援したくなるようなキャラクターになった』と絶賛。竹内さんについて、ずっとうれしそうに話す夏帆さんの様子に、博多華丸が『まだ気があるんじゃないの?』と振ると、竹内さんは『鮎美、やり直すか!?』と満面の笑みで呼びかける場面もありました」（芸能担当記者）

番組後半には、歌手のUAがゲストとして出演。UAが、息子で俳優の村上虹郎もボーカルとして参加した新曲『ZOMBIE feat. 村上虹郎』について語ると、竹内が「僕、（ゾンビを）いっぱい倒してました。ゾンビになりそうだったら言ってください。僕が始末します」とジョークで笑わせた。竹内は、映画にもなったゾンビアクションドラマ『君と世界が終わる日に』シリーズ（日本テレビ系）で主演を務めている。

NHKの番組にしては珍しく、過去の作品について多く触れることになった今回の放送。だが、あまり触れられなかった直近の出演作がある。竹内と町田啓太のダブル主演となった、Netflix映画『10DANCE』だ。

「竹内さんは『10DANCE』で共演した女優・土居志央梨さんの“お泊まり愛”を『SmartFLASH』が報じたばかりです。双方の所属事務所は『プライベートなことは本人に任せている』とコメントしていましたが……。夏帆さんとは“疑似恋愛トーク”にまで及んだ竹内さんですが、さすがに今回、土居さんとの関係が視聴者の頭をよぎることを懸念してか、2人の恋愛関係も含めて『10DANCE』には触れられずじまいでした」（同前）

続編も期待される『10DANCE』だけに、竹内の活躍という話題のなかで触れられないのは、なんとも寂しいが……。