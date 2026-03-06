音楽業界の主要5団体で設立した一般社団法人カルチャー アンド エンタテインメント産業振興会(略称：CEIPA)とTOYOTA GROUPが、本質的な日本音楽産業のグローバル化と持続的な成長を支援・推進するべく立ち上げた共創プロジェクトが“MUSIC WAY PROJECT”だ。

その一環として、2025年12月、東京都内で開催された2回目の音楽制作コライティングキャンプ“SONG BRIDGE Adventures 2025 winter”にて制作された由薫の「OUT」が、競泳選手・池江璃花子出演のTOYOTAクラウン(エステート)のスタイルムービーに起用された。

コライティングとは、複数クリエイターが共同で楽曲を制作、多様な視点からアイデアを出し合うことで新しい音楽の可能性を生み出す手法のことで、欧米の音楽シーンから始まり、近年では日本やアジアでも積極的に取り入れられている制作方法となるものだ。

MUSIC WAY PROJECTの第一回目コライティングキャンプ“SONG BRIDGE 2025”は、 2025年5月に初開催の国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN 2025』に合わせて、国内外から才能溢れる音楽クリエイター やアーティスト達が終結し、日本を象徴する街・京都で行われた。

そして第二弾となる“SONG BRIDGE Adventures 2025 winter”は、2025年12月に東京都内スタジオで開催され、MUSIC WAY PROJECTの目指す“クリエイターやアーティストの育成”を主軸に置き、セッションの中心的存在となる4名の一流クリエイターに加えて、今後の活躍が大きく期待されるニューカマーのアーティストやクリエイターを国内から招聘。“ワークショップ”的な場としても機能させた。

-SONG BRIDGE Adventures- 2025 ｗinter

由薫は、2回目のコライティングキャンプ“SONG BRIDGE Adventures 2025 winter”に参加。このキャンプでは、TOYOTA GROUPより提案のあった“16代目クラウンの4車種(クロスオーバー、スポーツ、エステート、セダン)それぞれのイメージソングの制作”というテーマのもと、DATSのヴォーカリスト／ソングライターとして活動し、Number_i、BE:FIRST、SKY-HI、Superflyなどへの楽曲提供などで数々の実績を挙げているプロデューサー・MONJOEを中心に、楽曲提供やプロデューサーとして知られる松本京介、アーティストでありトップライナーのD3adStock等とコライティングセッションを行い、楽曲「OUT」を書下ろした。心地よいドライブの疾走感を感じさせる曲調で、“過去の自分の弱さから脱却したい”と歌い上げる凛々しさと希望溢れる作品として届けられる。

競泳選手の池江璃花子が出演するTOYOTAブランドのフラッグシップ“クラウン(エステート)”のスタイルムービーに起用された楽曲「OUT」は、同ムービー内の池江璃花子のトークやドライブ映像にて、そのマッチングを楽しむこともできる。

■TOYOTA CROWN “ESTATE” Style Movie (池江璃花子)テーマソング

CROWN STYLES特設サイト：https://toyota.jp/info/crown_brand/styles/article022

▼楽曲作品情報

アーティスト：由薫 (Polydor Records / UNIVERSAL MUSIC)

楽曲タイトル：OUT

※TOYOTA クラウン(エステート)スタイルムービー【池江璃花子】テーマソング

作詞：由薫

作曲：由薫、MONJOE、松本京介、D3adStock

Produced by MONJOE

■CEIPA x TOYOTA GROUP “MUSIC WAY PROJECT” Co-writing Camp -SONG BRIDGE Adventures- 2025 winter

開催日程：2025年12月1日(月)〜12月3日(水) 計3日間

開催会場：東京都内のスタジオ

主催：CEIPA x TOYOTA GROUP “MUSIC WAY PROJECT”

協力：FUJIPACIFIC MUSIC、Sony Music Publishing (Japan)、U’S MUSIC、DENTSU MUSIC AND ENTERTAINMENT

協賛：YAMAHA、オーディオテクニカ、高峰楽器製作所、BEAMS

参加クリエイター：her0ism / ESME MORI / MONJOE / ALYSA / Pieru / 松本京介 / D3adStock / BBY NABE / Kaito Mori / Gimgigam / Masayoshi Iimori / Kavi（米国） 以上12名（順不同）

参加アーティスト：Aile The Shota / 冨岡 愛 / 乃紫 / 山本大斗 / 由薫 / Rol3ert / ONE OR EIGHT 以上7組 (あいうえお順)

・公式X：https://x.com/songbridgecamp?s=21&t=MXjyAdeUaTrpnQuipSpijg

・公式Instagram：https://www.instagram.com/songbridgecamp?igsh=d2drb3ZpdHYyd2dt

・公式Facebook：https://www.facebook.com/profile.php?id=61575881736078