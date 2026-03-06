石川県白山市の金沢総合車両所跡地で有害物質が検出された問題を受け、6日、白山市の田村敏和市長は、跡地の再開発に影響が出る可能性があると言及しました。



6日に開かれた石川県の白山市議会。



白山市・田村 敏和 市長：

「県の指導内容に基づくJR西日本の判断によっては、活用用途や開発時期に影響があることが考えられます」



白山市の松任駅近くに広がる金沢総合車両所跡地の再開発についてです。





金沢総合車両所跡地を巡っては、2月、白山市に対して3つのゾーンに分けての再開発プランが答申されていました。一方で、跡地の地下水からは、有害物質「テトラクロロエチレン」が検出され、土地の所有者であるJR西日本は、石川県に対して汚染区域の申請手続きを進めています。

こうしたことを受け、田村市長は、石川県の指導内容とJR西日本の判断次第では、跡地の活用用途や開発の時期に影響が出るとしました。



白山市・田村 敏和 市長：

「現在、土壌汚染対策法に基づく手続きについて県と協議中と聞いている」



また、同じく白山市内の化学メーカー工場の地下水から、発がん性が指摘されている有機フッ素化合物、通称「PFAS」が検出された問題。

この日は、新たに工場周辺の3つの井戸から基準値を超えるPFASが検出されことが明らかとなりました。



田村市長は、これらの地下水からの有害物質の検出を踏まえた上でも、白山市全域をエリアとする世界ジオパークの再認定には、影響はないとしています。

