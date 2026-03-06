■＜idol show time ミニイベント〜ぽかっこおりえんてーしょん！〜＞

出演者：小林沙苗(犬尾まひろ役)、竹内順子(宮内音誇役)、くまいもとこ(小口十楽役)、三瓶由布子(今埜若葉役)

開催日時：

昼の会：2026年5月3日(日) 開場13:30/開演14:00（予定）

夕方の会：2026年5月3日(日) 開場17:30/開演18:00（予定）

会場：シダックスカルチャーホール

東京都渋谷区神南1-12-10

シダックス カルチャービレッジ8F

チケット料金：全席指定：4,800円(税込)

入場者特典：チケット風アクリルキーホルダー

※入場者特典は昼の会、夕方の会でデザインが異なります

プレイガイド先行受付期間：3月6日(金)18:00〜4月5日(日)23:59

プレイガイド先行受付URL：イープラス https://eplus.jp/idol-show-time/

チケットに関するお問い合わせ先：https://eplus.jp/qa/

本イベントに関するお問い合わせ先：info@emb.tokyo

■idol show timeとは

2019年に声優・丸山有香の個人サークル“櫻縁家”の活動として始まった「アイショタ idol show time」。“女性声優が演じる少年”をテーマにした少年アイドル企画で、刹那的な儚さを感じさせる、声変わり前の少年期の魅力を女性声優たちが表現。発表されるやいなや話題となり、個人サークル発信の作品にもかかわらず、CDリリースやグッズ販売、コミカライズなど様々な展開を広げてきた。そして、2024年11月に「アイショタ」の少し未来のお話が新しいキャラクターで描かれる新プロジェクト「idol show time」が発表された。

「idol show time」はドラマCDシリーズがVol.2まで展開中。声変わり前の少年のみが選抜されるアイドルユニット “étailes” (読み：エトエル）を中心に、ちょっぴりおばかな“ぽかっこ”たちによる大暴走アイドル奮闘記が繰り広げられている。

◎ストーリー

ぼく、きらきらぴかぴかアイドルになりたい！

声変わり前の選抜メンバーだけが所属を許される、伝統あるアイドルユニット “étailes”（エトエル）。

絶大な人気を博し、伝説的なアイドルを輩出してきたが、他ユニットたちの台頭により、étailesの人気はかつての絶対的なものではなくなってしまっていた。

そんななか新しくétailesに選ばれたのは、4人の少年たち。

4人は伝統あるétailesの名にふさわしいアイドルになるべく、そしてétailesの輝きを取り戻すべく頑張るが……

なんと新生étailes、 “ぽかっこ”たちの集まりだった――！？

どこかぽやぽやして、むずしい言葉と数字は苦手……。だけど、頑張る気持ちはいっぱいで、奇想天外、大あばれ！

この4人でétailesは大丈夫……！？

目が離せない“ぽかっこ”アイドル奮闘記、スタート！

◎公式サイト

https://idol-showtime.com/top

◎公式X

@idol_showtime https://x.com/idol_showtime

◎公式YouTubeチャンネル

www.youtube.com/@idolshowtime_poka

◎スタッフ

キャラクターデザイン まめぴ

ドラマCDシナリオ 中越麻朝

製作 櫻縁家・バンダイナムコフィルムワークス・バンダイナムコミュージックライブ