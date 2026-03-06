窪塚洋介×亀梨和也 クライム・サスペンス『外道の歌』シーズン2が始動 南沙良、森崎ウィンらも続投
窪塚洋介と亀梨和也がダブル主演し、DMM TVにて4月配信開始となるドラマ『外道の歌 SEASON2』に、南沙良、森崎ウィン、馬場ふみか、溝端淳平、杉本哲太が前作から続投することが発表された。併せてキービジュアルも解禁となった。
【写真】『外道の歌』シーズン2のカッコいいキービジュアル
人気漫画を実写化した本作は、復讐（ふくしゅう）屋を営む男たちを描くクライムサスペンスドラマ。前シーズンは2024年12月に配信開始となり、SNS関連動画総再生数4500万回越えを記録した。
凶悪な犯罪に手を染めながらも十分な裁きを受けず、反省もしない犯罪者たち。そんな無法者たちに被害者に代わって制裁を加える男たちがいた。これは2人の復讐者による《外道》の物語。
南沙良が演じる開成奈々子は、練馬区一家殺害事件の生存者。犯人への復讐を果たすため、復讐屋コンビ・カモ（窪塚）とトラ（亀梨）のもとを訪れ、やがて行動を共にしていく。
そして、カモとトラの前に立ちはだかるライバル組織「朝食会」。その東京支部B代表であり、SEASON2の物語の鍵を握る存在が、馬場ふみか演じる榎加世子。さらに彼女に付き従う驚異的な戦闘能力を持つボディーガード・鶴巻裕役の溝端淳平も続投となる。
前作でサイコパスぶりをさく裂させた森崎ウィン演じる園田夢二も再び登場。漫画編集者という顔を持ちながら、“取材”と称して殺人を重ねる連続殺人鬼というゆがんだ存在感は健在だ。
さらに、現役刑事でありながら、カモが裏で危険な仕事をしていることに気づきつつも黙認している鴨ノ目士郎（杉本哲太）も関わっていく。
キービジュアルでは、カモ（窪塚）とトラ（亀梨）、そして開成奈々子（南）が鋭いまなざしでこちらを見つめている。どこかシュールで静かな空気をまといながら、その視線は異様な緊張感を帯びている。
舞台は、表向きはどこにでもある古本屋。しかしその実態は、復讐代行屋の受付窓口でもある「カモメ古書店」。依頼者がレジに本を持っていき、「この本、おいくらですか？」と尋ねるのが合図。カモが「いくら出せるの？」と聞き返した瞬間、裁きの物語が始まる。
3人の表情からにじみ出るのは、法の裁きから逃れた悪人への怒りと、ためらいなき制裁を引き受ける覚悟。静かな空間に張り詰める緊張感が、これから始まる“裁き”の気配を色濃く予感させるビジュアルに仕上がっている。
また解禁に合わせて更新された公式サイトには「カモの幼馴染」「虹彩異色症（ヘテロクロミア）」「人体破壊マニア」「同一人格者」と肩書が並べられていて、今後解禁される予定のキャラクターの存在が明らかに。
DMM TVオリジナルドラマ『外道の歌 SEASON2』は、DMM TVにて4月配信開始。
