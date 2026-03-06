吉道 さゆり キャスター：

あさって8日、石川のかじ取り役を決める石川県知事選挙が投開票日を迎えます。ここからは最終盤の注目点について、選挙デスクの住田さんとお伝えします。



住田 鉄平 選挙デスク：

今回の知事選ですが、最新の情勢調査では、馳浩さんと山野之義さんが互角の戦いを展開し、黒梅明さんが苦しい戦いとなっています。



吉道：

前回の選挙も、2人は大激戦となりましたね。





住田：そうですね。その前回、4年前の結果がこちらです。

住田：

馳さんが19万、山野さんが18万。山田さんが17万票と、前回は保守分裂、三つどもえの大激戦でした。そして、前回選を衆院選の選挙区別で見るとこうなります。

吉道：

金沢の石川1区は山野さん、南加賀の石川2区は馳さん、能登の石川3区は山田さんがトップでしたね。



住田：

はい。山野さんは南加賀と能登で票を伸ばせず、山田さんは金沢で浸透しきれませんでした。結果、馳さんが山野さんとの1区の得票差を2区と3区で上回り、約8000票という僅差で当選を果たした形です。



吉道：

そして今回の選挙選も2人は、激しく競り合っていますね。



住田：

各候補とも最後の支持固めに奔走しています。最終盤の戦いについて各陣営に聞きました。



山野陣営・喜多 浩一 県議：

「金沢の場合、市長時代からの支援者の方もたくさんいますから、金沢で票を取らないと、山野、絶対勝てないので、金沢でいかに離すか。残り期間はもう金沢で、徹底的にやるということはやっていきます」



馳陣営・下沢 佳充 県議：

「もちろん、金沢は大票田で鍵ではありますけれども、それが全てではないと私は思っています。馳さんであればこそ、2年間でこれだけ復旧できた。それが南加賀、金沢以南に浸透していないので、さらにその辺は非常にうまくいっている事例であることを、浸透させていきたいと思っています」



黒梅陣営・佐藤 正幸 県議：

「暮らしの悲鳴に応える政策は何なのかという、そこのわれわれが訴えてきた政策を、われわれの組織の力を最大限発揮をして、有権者の皆さんに届けていく。ここに鍵があるんじゃないかなというふうに思っております」

住田：

やはり金沢は、有権者が37万人の大票田だけに、票の出方は注目されますね。



吉道：

一方で投票率も気になりますね。



住田：

前回選の投票率は61.82パーセントと、28年ぶりに50パーセントを超えました。選挙結果にも直結する投票率を、各陣営ではどう見ているのか聞きました。



山野陣営・喜多 浩一 県議：

「無党派の方々から票をいただきたいというのがあるので、やっぱり投票率が上がってほしいと、全体が60％は当たり前ですけど、もう限りなく70％くらいに近づいていただきたいなというのが本心です」



馳陣営・下沢 佳充 県議：

「選挙疲れというのは、これは衆議院の総選挙がありましたのでいささか感じておりますが、いろいろな統計を見ても関心度は上がっておると思います。前回並みか、それより高くなる可能性もなしとしない、そんなふうに捉えております」



黒梅陣営・佐藤 正幸 県議：

「能登半島地震が起こってから最初の知事選挙でもありますし、現職も2期目ということでありますから、非常に関心が高いだろうなというふうには思うので、とりあえずは上がるんじゃないでしょうかね」

吉道：

やはり関心は高いとみているようですね。



住田：

そうですね。自民党が大勝した衆院選の影響がどう出るのかなど、最後まで目が離せない展開となりそうです。石川のトップの座をかけた石川県知事選挙はあさって8日に投開票が行われます。

