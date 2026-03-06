“可愛すぎる”卓球女子21歳、練習中の姿にネット騒然「本当に美人」「凛々しい」「写真集かと思った」
“かわいすぎる卓球女子”として話題の菊池日菜が6日までにInstagramを更新。練習中のユニフォーム姿を披露すると、ファンから反響が寄せられた。
モデル姿や試合姿などで注目を集めている菊池。そんな彼女が「練習中の一コマ」と投稿したのは自身のソロショット。写真にはユニフォーム姿で遠くを見つめる様子や、ラケットを片手にカメラを見つめる姿が収められている。ファンからは「本当に美人」「凛々しいやら、かわいいやら」「写真集かと思った」などの声が集まった。
一昨年3月には芸能プロダクション「seju」に所属し、タレント活動をスタートした菊池は、卓球で全国大会に出場するほどの実力者。プロダクションに所属する前からSNSを積極的に活用しユニフォーム姿やオフショットを公開。“かわいすぎる卓球女子”とネットからの支持を集めていた。タレント活動開始後は、雑誌グラビアなどにも挑戦している。
