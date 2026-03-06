内田夕夜、三石琴乃、沢城みゆきらが『プロジェクト・ヘイル・メアリー』日本語版声優に 日本語吹替版予告も解禁

内田夕夜、三石琴乃、沢城みゆきらが『プロジェクト・ヘイル・メアリー』日本語版声優に 日本語吹替版予告も解禁