従業員に売り上げ持ち逃げされたことも…はるな愛が明かす飲食店経営のリアル
「ABEMA」オリジナル“人生再スタートバラエティ”『資産、全部売ってみた』の最終回となる#3が5日に放送された。#3では、衣類147点を含む“今売れる資産”の売却益と貯金を合わせた390万円で、母のフィリピン料理店開業を目指すゆきぽよが、飲食のリアルを学ぶため、長年飲食店を経営しているタレント・はるな愛のもとを訪れた。
【写真】ゆきぽよ、水着姿で魅力全開！
この番組は、崖っぷちに立つ芸能人が自らの意志で売れる資産を全部売却し、ゼロから人生の再設計に挑む姿を追う、“人生再スタート応援バラエティ”で、特別番組として全3回放送。番組MCは、小島瑠璃子と平成ノブシコブシの吉村崇の2名が務める。
今回ゆきぽよが向かったのは、はるな愛が経営する世田谷区八幡山のお好み焼き・鉄板酒場『どろ』。ゆきぽよは「私が芸能界に入る前から可愛がっていただいている」と実はプライベートでも親交があると言い、「辛い時も一番すぐに助けてくれた」と、はるな愛との関係性を明かした。
店内を見学しながら、リアルな経営を学んだゆきぽよでしたが、見学後、飲食店を3店舗経営するはるな愛が「正直に言っていい？」と切り出し、経営者としての率直な意見を語った。はるな愛は「フィリピンレストランは在庫をすごく抱えるよ」と現実を突きつけ、仕入れやお酒の種類など、幅広い客層に対応する難しさを説明。その上で「スナックやった方がいいと思う」と提案し、「飲食からスタートしたら、すごい大変になる」「お母さんも『想像と違った』ってなってくると思う。飲食って本気で大変だから」と、“昼はフィリピン料理、夜はスナック”という現実的なプランを提示した。
さらに、「お母さんに店を出してあげたい熱意はあるかもしれないけど、お母さんは『辞めたい』って娘に言いにくいと思う」とゆきぽよの母を慮り、「今マイナスを背負わなくていい、売り上げがしっかり立つやり方を考えた方がいい」と、資金規模に見合った戦略を勧めた。
また、「従業員が売り上げを黙って盗っていたり、全部持って逃げたり、そんなの山ほどあったよ」と、自身の苦い経験も明かすなど、はるな愛が語る経営のリアルに、スタジオの小島も「愛情もあるし、経験している先輩の言葉だから重みもある」と深くうなづいていた。
理想だけでは乗り越えられない現実を突きつけられたゆきぽよは、果たしてどんな結論を出したのか...？ 『資産、全部売ってみた』の最終回#3はABEMAにて見逃し配信中。
