◆オープン戦 阪神５―０ソフトバンク（６日・甲子園）

ソフトバンク・小久保裕紀監督は阪神戦の後に、山本恵大外野手の２軍降格を明かした。育成出身の５年目外野手は５日のヤクルト戦（みずほペイペイ）で２打数無安打、１三振に終わるなど、オープン戦で９打数無安打。「２月中旬から彼らしい姿が見られなかった。コーチも一致した意見」と、降格の理由を明かした。

これでチームに同行する１軍野手は１８人となった。内訳は捕手が渡辺、谷川原、海野の３人。内野手が川瀬、山川、今宮、栗原、庄子、広瀬隆、イヒネ、井上、秋広、高橋、野村の１１人。外野手が柳田、正木、柳町、笹川の４人。開幕の野手枠は１６人程度の予定。ＷＢＣでチームを離れている近藤、周東、牧原大、ダウンズの４人が１軍に合流すれば、現在同行中の１８人から６人ほどが削られる計算になる。

小久保監督は今度の絞り込みについて「ファームの開幕（１４日）に合わせて、それは考えていますけどね。１２日の巨人戦（みずほペイペイ）が終わって、そこで１段階あるかもしれない」と、見通しを示した。