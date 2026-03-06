原 由子が、京都と鎌倉で開催するソロデビュー45周年を祝うアニバーサリーライブ＜伊右衛門 presents 原 由子 45th Anniversary Live「京都・鎌倉物語 2026」＞のファイナルである4月7日の鎌倉公演を、全国各地の映画館にてライブビューイングを実施することを発表した。

本ライブは、「京都物語」「鎌倉物語」「鎌倉 On The Beach」など原の楽曲にたびたび登場する土地である2つの古都で紡ぐ4日間のライブだが、情報解禁後、キャパシティを大幅に超えるチケットエントリーが殺到したという。今回のライブビューイングは、チケットの入手が叶わなかった方々の要望に答えるかたちになったとのことだ。会場となる映画館は全国24館の映画館となり、本日からチケットの先行受付がスタートした。詳細はライブビューイング特設サイトをチェックしてほしい。

◾️＜原 由子 45th Anniversary Live「京都・鎌倉物語 2026」＞ライブビューイング 日程：2026年4月7日（火）18:30開演

※開場時間は映画館によって異なります。

※大阪府では条例により、16歳未満の方は終了時間が19:00を過ぎる上映には、保護者同伴でないとご入場いただけません。

会場：全国各地の映画館 ▼チケット

全席指定：4,500円（税込）

※3歳以上有料／3歳未満で座席が必要な場合は有料となります。 [チケット先行受付期間] 2026年3月6日（金）18:00 〜 3月10日（火）23:59

※お1人様4枚までお申し込み可。 ライブビューイング詳細：https://liveviewing.jp/hara2026live/

ライブ特設サイト：https://southernallstars.jp/feature/hara2026live

◾️アルバム『婦人の肖像 (Portrait of a Lady)』

10月19日（水）リリース

特設サイト：https://special.southernallstars.jp/hara2022/ 通常盤（CD）品番：VICL-65730 価格：￥3,300（税込）

アナログ盤（LP / 重量盤）品番：VIJL-60290 価格：￥4,400（税込） ▼収録内容

1.「千の扉〜Thousand Doors」(NHK「みんなのうた」2022年10〜11月新曲)

2.「オモタイキズナ」

3.「Good Times〜あの空は何を語る」

4.「旅情」

5.「スローハンドに抱かれて (Oh Love!!)」

6.「ぐでたま行進曲」（Netflixシリーズ「ぐでたま 〜母をたずねてどんくらい〜」主題歌）

7.「夜の訪問者」

8.「ヤバいね愛てえ奴は」（NHK総合 ドラマ10「プリズム」主題歌）

9.「鎌倉 On The Beach」(ユニクロ「スフレヤーンニット」TVCMソング)

10.「初恋のメロディ」