Zilqy、DEVILOOF主催エクストリームメタルフェス＜DEVIFEST＞初出演決定。ツアーに向けたティザー映像解禁も
Zilqyが、2026年6月6日に大阪・GORILLA HALL OSAKAにて開催されるエクストリームメタルフェス＜DEVIFEST 2026＞への初出演を発表した。
＜DEVIFEST＞は、国内外のラウド・メタルシーンを牽引するバンドが一同に介するイベント。主催のDEVILOOFはもちろん、過去にはCRYSTAL LAKEやCarnifex（USA）が出演し、2026年もPROMPTSやBUTCHER BABIES（USA）が出演するなど、世界水準のバンドが大阪に集結し、Zilqyはその最前線へと踏み込む。
Zilqyは、3月22日よりスタートする初のツアー＜Zilqy Tour 2026 「Rise to Liberation」＞が一般発売開始直後にソールドアウトとなり、急遽5月1日に東京・渋谷WWW Xでの追加公演＜Rise to Liberation」-Extra Show-＞の開催を発表している。チケットは、3月7日10時より一般発売開始となる。
そして、そのツアーに先駆けてZilqyのライブティザー映像が公開された。2月14日に開催された＜MIXED HELL 2026＞にて撮影された本映像は、Zilqyにとって初の公式ライブ映像となる。
また、＜Zilqy Tour 2026 「Rise to Liberation」＞では、未発表の新曲披露はもちろん、Toki（G）が新ギターの使用を予告している。
◾️＜DEVIFEST 2026＞
6月6日(土) 大阪・GORILLA HALL OSAKA
OPEN 11:00 / START 11:40
詳細：https://deviloof.ryzm.jp
◾️＜Zilqy Tour 2026 「Rise to Liberation」＞
3月22日（日） 神奈川 新横浜 New SIDE BEACH!!
OPEN 17:15 / START 18:00
4月04日（土） 愛知 名古屋 ell.FITS ALL
OPEN 17:15 / START 18:00
4月05日（日） 大阪 OSAKA MUSE
OPEN 17:15 / START 18:00
5月03日（日） 東京 渋谷 WWW
OPEN 17:00 / START 18:00
▼チケット
スタンディング 6,500円（税込）
◾️＜Zilqy Tour 2026 「Rise to Liberation」-Extra Show-＞(追加公演)
5月1日(金) 東京・渋谷 WWW X
OPEN 18:00 / START 19:00
▼チケット
料金：スタンディング 6,500円（税込・整理番号付・ドリンク代別）
一般発売：2026年3月7日(土)10:00
イープラス：https://eplus.jp/zilqy/
インバウンド(日本国外在住車向け)：https://eplus.tickets/zilqy/
