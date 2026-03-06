【西武】開幕戦のスタメンとホーム開幕６連戦の最多安打打者をファンが予想するキャンペーン実施

西武は６日、３月２７日のロッテとの開幕戦に出場するスターティングメンバーと、３１日からのオリックス戦と４月３日からの楽天戦の計６連戦の最多安打者を予想するキャンペーンを実施すると発表した。

３月２７日・ロッテとの開幕戦に向け実施する「＃ライオンズ開幕スタメン予想」では、ポジションおよび打順を予想。本キャンペーンの特設サイトで育成選手を含む全１０１人の選手の中から選出し、Ｘに投稿することで応募が完了する。見事すべて一致した方には、開幕戦で実際に使用された西口文也監督の直筆サイン入りのメンバー表などが贈られる。

３１日からのホーム開幕６連戦における最多安打選手を予想する「＃打破賞」では、最多安打者およびその選手の安打数を予想する。同じく特設サイトから参加することができ、こちらも見事正解した方には、最多安打者の直筆サインを入れたポスターが贈られる。

西口監督のコメントは以下の通り。

実戦を通じて選手ひとりひとりの活躍が光り、激しいスタメン争いが続いています。「この選手は開幕戦のスタメンにしようかな」と思う選手もいますが、開幕投手を含めこれからの活躍で決めていこうと思います。ファンの皆さまにこのキャンペーンにご参加いただくことで、開幕に向けて機運を高めていきたいです。ファンの皆さまと共に、優勝に向けて戦います。