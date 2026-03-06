Mega Shinnosukeが、5月22日に東京・恵比寿LIQUIDROOMで対バンイベント＜MEGAGIG vol.1＞を開催することを発表した。

「MEGAGIG」（読み：メガギグ）と名付けられた今回のイベントは、Mega Shinnosukeが憧れるアーティストや親交のあるアーティストを迎えて行う対バンイベントだという。今回は、以前より自身の楽曲レコーディングに参加いただいたり、MV出演など、親交のある先輩・OKAMOTO’Sを迎える。

◾️Mega Shinnosuke コメント
Mega Shinnosukeによる
一夜限りの対バンイベント企画
「MEGAGIG」が始動!!

第1回はOKAMOTO’Sとの2MANに決定しました!

色々な場所で交流のある
先輩であるバンドと愛しの箱LIQUIDROOMにて音を出せること楽しみです

音楽を通じて笑いましょう!!

本日より、Mega Shinnosuke 公式アプリ「MEGA CLUB」プレミアム会員限定先行がスタートしているので、アプリをダウンロードしてチケットをゲットしてほしい。

◾️＜Mega Shinnosuke presents「MEGAGIG vol.1」＞

日程：2026年5月22日（金）東京・恵比寿LIQUIDROOM
出演：Mega Shinnosuke / OKAMOTO’S
開場：18:00 / 開演：19:00
前売り：\5,000（D別）

▼チケット情報
公式アプリ「MEGA CLUB」プレミアム会員限定先行
3月6日（金）18:00〜3月15日（日）23:59
アプリダウンロードURL：https://c-rayon.com/result/megashinnosuke/

