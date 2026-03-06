◾️シングル「陰ニモ日向ニモ」

2026年4月15日（水）リリース

T盤

J盤

通常盤

FC盤

▼先行配信「陰ニモ日向ニモ」

https://TravisJapan.lnk.to/kagenimohinatanimo

※テレビ朝日系オシドラサタデー『ぜんぶ、あなたのためだから』挿入歌

○初回T盤（CD＋Blu-ray/CD+DVD）

三方背ケース＋ステッカーシートA＋トレカ7枚セットA

Blu-ray／品番：UPCC-9021価格：1,980円（税込）

DVD／品番：UPCC-9022 価格：1,650円（税込）

＜Disc1（CD）＞

01.陰ニモ日向ニモ

02.Dance With Me 〜Lesson 2〜

＜Disc2（Blu-ray / DVD）＞

・陰ニモ日向ニモ -Video Clip-

・陰ニモ日向ニモ -Behind the scenes-

・TJ Cam ~MV撮影Vlog~

＜グッズ＞

・ステッカーシートA &トレカ7枚セットA

○初回J盤（CD＋Blu-ray/CD+DVD）

三方背ケース＋ステッカーシートB＋トレカ7枚セットB

Blu-ray／品番：UPCC-9023 価格：1,980円（税込）

DVD／品番：UPCC-9024 価格：1,650円（税込）

＜Disc1（CD）＞

01.陰ニモ日向ニモ

02.君がいるだけで

＜Disc2（Blu-ray / DVD）＞

・陰ニモ日向ニモ -Video Clip-

・陰ニモ日向ニモ -Dance Performance Video-

・Dance Performance Video -Behind the scenes-

＜グッズ＞

・ステッカーシートB &トレカ7枚セットB

○通常盤（初回・通常プレス／CD only）

スリーブケース ※初回プレスのみ

CD／品番：UPCC-9025 価格：1,320円（税込）

＜Disc1（CD）＞

01.陰ニモ日向ニモ

02.As We Are

03.On My Road

○FC限定盤（CD＋Blu-ray/CD＋DVD）

三方背ケース＋フォトブック

Blu-ray／品番：PROJ-5919 価格：4,180円（税込）

DVD／品番：PROJ-5920 価格：3,850円（税込）

＜Disc1（CD）＞

01.陰ニモ日向ニモ

＜Disc2（Blu-ray / DVD）＞

・陰ニモ日向ニモ -Video Clip-

・PTJG 〜トラジャ完璧王決定戦！〜

＜グッズ＞

フォトブック

FC限定盤オーダー受付期間：2026年4月1日（水）23:59まで

※ご注文受付期間内でも予定数に達し次第、販売終了となります。