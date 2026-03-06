『何年振りかのイメチェン』ならコレ！！【40・50代】シャレすぎずイイ◎「ウルフっぽボブ」

同じ髪型に頼ってもう何年……？ 過ぎた年数の意外な長さに驚いたなら、そろそろイメチェンのタイミングです。今っぽいヘアスタイルを目指したい人は「ウルフ」の要素を取り入れてみて。以前は、ウルフヘアというとハイレイヤーが主流でしたが、ここ数年はローレイヤーを控えめに楽しむ傾向に。収まりの良いボブをベースにして、さりげなく今っぽさを更新してみて。

アレンジ派は長さにこだわって

ひとくちにウルフボブといっても、長さやシルエットはさまざま。ヘアアレンジを楽しみたい場合、お手本にしてほしいのが画像の状態です。カットした@kitadani_koujiroさんによると、「襟足の生え際から3センチがギリギリ巻ける長さ」だそう。ナチュラルなワンカールはもちろん、デートや春のセレモニーに向けた、華やかなスタイリングを考えている人も目安にしてみて。

たっぷりレイヤーで小顔に近づく

ウルフヘアを得意としている@motoshi_wtokyo_wolfさんが提案するのは、「360°小顔に見えるひし形シルエット」。レイヤーをふんだんに入れながらも位置を低めに設定することで、初めてでも試しやすい落ち着いた雰囲気に。顔まわりを長めに残すと、フェイスラインをカバーして余白が目立ちにくくなります。

伸ばしかけのニュアンスチェンジに

ショートやミニボブから伸ばすとき、ただそのままにしておくと、形が崩れてスタイリングが決まりにくくなりがち。気分を変えつつ野暮ったさも回避できるのが、表面をレイヤーで動かす方法です。特に、「顔まわり中心にレイヤー入れてあげると扱いやすさが変わります」とスタイリストの@end.kazumaさんはコメント。暗めのカラーも軽やかに決まります。

丸みとカラーでボリュームアップ

肩上のボブに対して、あごのラインにレイヤーを入れたアレンジ。毛先をスッキリさせながら、空気を含んだふんわり丸みのあるシルエットを両立できます。ワンレングスのストンと落ちるラインと異なり、トップやサイドにボリュームがあるように見せやすいのがメリット。明るいベージュを選ぶと、さらに髪が柔らかく軽い印象へ近づきます。白髪と馴染みやすい一面もあり、ナチュラルに白髪をカバーしたい大人世代の強い味方になりそう。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@kitadani_koujiro様、@end.kazuma様、@motoshi_wtokyo_wolf様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Nae.S