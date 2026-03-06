こたにが、2月11日に配信リリースした新曲「ひかり」のMVを公開した。

こたに自身が作詞作曲を手掛けた「ひかり」は、2025年12月にリリースした前作「渦」に引き続き、アレンジ・プロデュースにクラムボンのミトを迎え、アコースティックギターをこたにが担当、エレキギターに永井聖一（相対性理論 / TESTSET / QUBIT）、ベースにミト（クラムボン）、ドラムにあらきゆうこといったミュージシャン陣を迎えてレコーディングされた。柔らかくも凛としたこたにの歌声と鋭く歪んだシューゲイズサウンドの奇跡の融合が楽しめる1曲に仕上がっているという。

春になると芽吹く生命のエネルギーを歌詞やメロディで表現した楽曲になっていることもあり、卒業シーズンである3月のタイミングに合わせてMVが公開された。Video Director / Photographerであるsummer end blue rio（サマーエンドブルーリオ）による監督作品で、8mmフィルムの温かな質感と、春のひかりが差し込みながら表情を少しずつ変えていく、こたにの佇まいが印象的な映像になっているとのことだ。