【WBC】ボール風呂から熱いエール！ 侍ジャパングッズの売れ行きも好調 福岡
5日に開幕したワールドベースボールクラシック（WBC）。我らが侍ジャパンは6日、初戦を迎えます。2大会連続の世界一へ、福岡の街でも期待感が高まっています。
期待感は前回以上だというのは、福岡市中央区の野球用品専門店です。
■小川ひとみアナウンサー
「こちらにはWBCの特設コーナーが設けられています。周東選手のユニホームはラスト1点。実際に着用しているものと同じメーカーの帽子は、すでに売り切れています。」
「前回を上回るスピードで日本全体が盛り上がっている、野球全体が盛り上がっているのかなという思いでいます。（売り上げは）今回は前回を上回るペースですので、1次ラウンド中に完売するのではないかと思っています。」
取材中にも侍ジャパングッズを買いに訪れた人がいました。
■買い物客
「ここに日の丸、いいですか。」
この男性が手に取ったのは、周東選手モデルのバッティンググローブです。
日の丸を刺しゅうしてもらい、侍ジャパン仕様に。
そして、刺しゅうが終わったグローブを両手にはめて、この笑顔。
■買い物客
「当初買う予定は正直なかったのですが、見た瞬間に一目惚れして買いました。これをはめて応援したいと思います。」
さらに。
■スタッフ
「WBCのローリングスの試合球ですね。」
電話での問い合わせも相次ぎました。
■小川アナウンサー
「どんな問い合わせですか。」
■スタッフ
「ボールの問い合わせで、WBCの試合球があるかという問い合わせがきました。」
侍ジャパンに限らず、WBC関連商品も人気だということです。
■藤木店長
「侍ジャパンがどんどん盛り上がっていただくと我々のビジネスも右肩上がりですので、頑張ってもらいたいと思っています。」
また、こんな所からも侍ジャパンへの熱いエールが送られています。
■平山翼記者
「日本頑張れと書かれたボールがあるのは露天風呂です。体はポカポカ、気持ちはアツアツで、侍ジャパンへの思いを届けます。」
福岡県古賀市の温浴施設では、応援メッセージが書かれた大量のボールが湯船に浮かんでいます。
野球少年をはじめ、先週末までにこの施設を訪れた人が書いたもので、その数は男湯と女湯合わせて200個です。
■入浴客
「びっくりしましたね。素晴らしい。これだけ皆さんの気持ちが集まって。」
「勝ってもらいたいですよね。前回優勝しているので、今回も優勝していただければ。」
湯船につかりながら試合観戦はできませんが、みんなの熱いエールを届けたいと企画したといいます。
■薬王寺の湯 偕楽荘・白石貴茂 支配人
「テレビがあってもなくても応援したい気持ちは皆さん一緒だと思うので、応援する心を一つにして日本代表に届けばと思っています。」
福岡からも熱い期待が寄せられる侍ジャパン。大会連覇への初陣は、6日午後7時から、チャイニーズ・タイペイとの一戦です。