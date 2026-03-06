松本市の「松本少年刑務所」には全国で唯一、刑務所の中に中学校があります。6日は、その中学校で卒業式が行われ、「5人の受刑者」が卒業証書を受け取りました。



松本市立旭町中学校小松 伸行 校長「本校において中学校の課程を卒業したことを証明します」



卒業証書を受け取ったのは、「松本少年刑務所」内にある松本市立旭町中学校桐分校の卒業生5人です。



この分校は、全国で唯一、刑務所の中にある中学校として1955年に開校し、これまでに「786人の卒業生」を送り出しています。





十分な教育を受けられなかった受刑者を全国の刑務所から募集し、選ばれた生徒が中学3年分の課程を1年間に凝縮して学んでいます。2023年度までは男性だけの募集でしたが、昨年度と今年度は女性のみを受け入れていて、3日は30代から50代までの女性受刑者5人が卒業を迎えました。松本市立旭町中学校小松 伸行 校長「毎日7時間の教科学習と3時間の自主学習に取り組みました。1日10時間にも及ぶ学習を継続することは並大抵の努力ではできません。きょうの卒業式は皆さんの人生の新たな始まりです。自分の人生の正解を求め歩んでいってください」卒業生代表「正解を探し続けることが正解。私たちはこれまで悩み考えることから逃げてきたと思いますが、この1年間悩み、考える癖を身につけたと思います。もう、刑務所には戻らない。私たちは誓います。これがここでの一期一会に対する恩返しだと思います」ステージの前には卒業生が授業で制作した満開のサクラの切り絵が展示されていました。これから本格的に迎える、春の訪れー。新たな決意を胸に歩みを進めます。