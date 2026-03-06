きょう午後、富山駅近くの繁華街の路上で「40代女性が腹部を刺された」と警察に通報がありました。

刺された女性の容体は分かっていませんが、病院への搬送時、意識はあったということです。



現場近くから中継です。清水さん。



私は今、富山駅南口の繁華街、新富町に来ています。

現場周辺には規制線が張られていて、多くの人が集まっています。



こちらは、午後5時すぎの現場周辺の映像です。警察車両が複数台停まり、規制線が張られていて、鑑識作業をする警察官の姿も確認できます。近くにいた人によりますと、刺された女性は駐車場に倒れていて保護されたということです。刺した人物が一時近くの店舗の中にいたという情報もあります。消防によりますと、きょう午後4時すぎ、富山市新富町の路上で「40代女性が腹部を刺された」と119番通報がありました。刺された女性の容体は分かっていませんが、女性はすでに病院に運ばれていて、当時意識はあったということです。女性を刺した人物の情報は、今のところ入っていません。