「日本戦でも維持できれば…」下馬評を覆す戦いぶりに韓国メディアが安堵 2試合目の“大一番”に向けて期待も【WBC】
韓国は初戦に快勝して好スタートを切った(C)Getty Images
第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）が開幕を迎えた。大会初日の3月5日、東京ドームではオーストラリアが台湾を相手に3-0で勝利し、韓国もチェコ共和国に11-4で快勝。日本も所属するプールCがいち早く公式戦をスタートさせている。
【動画】台湾の星チェン・ジェシェンが顔を歪めた骨折シーンを見る
大きな注目を集めた大会初日、特に印象的な戦いぶりをみせたのは、過去準優勝の実績も残している韓国だった。4本塁打を記録するなど、打力でチェコを圧倒。シェイ・ウィットコム、ジャーメイ・ジョーンズ、ムン・ボギョンにホームランが飛び出しており、それぞれが中軸として存在感を示している。
この初戦の勝利に母国メディアも胸をなでおろしている様子だ。韓国の試合結果を伝えている『スポーツ朝鮮』では、代表チームの戦いぶりについて、「今大会最大の武器とされる長打力を存分に発揮し、二桁得点を叩き出したのは大きな収穫だ」と報じている。
韓国が大会前に負傷者が続出し、また過去3大会で1次ラウンド敗退を喫していることもあり、今回も下馬評が低いと指摘。米国など海外での予想でも、プールCで日本とともに台湾がトーナメント進出候補であるなどと伝えながら、「初戦の結果は（予想と）まったく逆の展開となった。台湾がオーストラリアに0対3で完封負けを喫した一方、韓国は好調な打撃を武器にチェコを下し、順調な滑り出しを見せた」と綴っている。
さらに、続く2戦目も展望しており、「チェコ戦を終えた韓国は6日に休養日を挟み、7日に『宿敵』日本と対戦する。戦力を客観的に見れば日本が優位というのが大方の見方だ」と評しながらも、「しかし短期決戦では戦力差が必ずしも結果に直結しないことは、台湾対オーストラリア戦でもはっきり示された」と主張。
その上で同メディアは、「チェコ戦で気分の良い勝利を手にした柳志荽監督率いる韓国が、日本戦でも勢いを維持できれば、これまでの低評価から完全に脱却する可能性がある」と力説している。
雪辱を期す今大会で、韓国はこれ以上ない好スタートを切った。そして7日に行われる2試合目、日本戦はまさに1次ラウンドでの大一番と言えそうだ。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]