「愛おしすぎて滅」河合郁人、レアな幼少期ショットに「面影ある〜」「写真の質感もエモいね」反響！
A.B.C-Zの元メンバーでタレントの河合郁人さんは自身のInstagramを更新。幼少期の写真を公開しました。
【写真】河合郁人の幼少期ショット
ファンからは「かわいすぎる天使」「貴重なお写真が見れて嬉しいです」「こんなに小さい頃の"好き"が今のお仕事に繋がってるの、本当にすごい」「フミキュンは面影ある〜昔も今もかわいいよ」「写真の質感もエモいね」「愛おしすぎて滅」「この世の宝物すぎる、生まれてきてくれてありがとう」など、絶賛の声が集まりました。
(文:五六七 八千代)
「生まれてきてくれてありがとう」河合さんは「懐かしい写真出てきた」とつづり、1枚の写真を投稿。幼少期の河合さんが、埼玉西武ライオンズのマスコット・レオと並んでいる姿が収められています。レオはピースサインを決めながらカメラ目線、その隣で河合さんはキャップをかぶり、少し緊張したような表情で立っています。
「今年も沢山応援します」西武の大ファンとして知られる河合さん。2月25日には、「今年も沢山応援します」とつづり、2枚の写真を公開。西武のユニフォームを着て、応援スタンドに立つ姿が写っています。現在は、埼玉西武ライオンズの応援番組『LIONS CHANNEL』の司会を務めるなど、幼少期からの“好き”が仕事につながっている河合さん。気になった人はぜひチェックしてみてください。
