カルビーは、“噛むほどうまい！”堅い食感が人気のポテトチップス「堅あげポテト」から、この時期だけの特別な新商品「堅あげポテト 梅味」を3月16日から全国のコンビニエンスストア先行で期間限定発売する。コンビニエンスストア以外の店舗では、3月23日から期間限定発売する（6月中旬終売予定）。

「堅あげポテト」は、19世紀半ばに米国で生まれた伝統的といわれる釜あげ製法を受け継ぎ開発したポテトチップス。1993年11月8日に北海道限定で登場し、徐々に販売エリアを拡大。2005年に全国展開し、発売から30年以上たったロングセラーブランドになっている。厚めにスライスしたジャガイモをじっくり丁寧にフライすることで唯一無二の堅い食感と、噛むほどにジャガイモの味わいが楽しめる商品として多くの人に愛されている。これまで「うすしお味」や「ブラックペッパー」、「焼きのり味」などの定番商品のほか、様々な期間限定フレーバーや地域限定フレーバーを展開している。

毎年、「梅味」は早春に発売しており、多くの消費者に支持を得ている。今年は、好評だった梅の酸味をより感じられるよう、2種類の粒度の梅肉パウダー（梅肉パウダー中の梅肉には紀州産南高梅を90％使用している）を使用し、梅好きの人にも満足してもらえるように改良。パッケージは、季節限定であることがわかるよう、梅の花のアイコンや、シルエットをあしらっている。今だけの特別な味わいを楽しめる「堅あげポテト」になっている。

「堅あげポテト 梅味」は、紀州産南高梅を使用し、2種類の粒度の異なる梅肉パウダーを使用することで、より本格的な「梅味」に仕上げた。上質感のある梅の味わいが楽しめる。

パッケージは、味わいをイメージする赤色を背景に、上部に大きく梅干しの画像を配置。梅の花のアイコンやシルエットを随所に入れることで、季節限定であることが分かるように工夫している。

［小売価格］オープン価格

［発売日］

コンビニエンスストア：3月16日（月）

コンビニエンスストア以外の店舗：3月23日（月）

