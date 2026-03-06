

乳幼児が感染すると重い肺炎を発症したり、後遺症として喘息になることがある「RSウイルス」に対する妊婦向けのワクチン「アブリスボ筋注用」が、4月から原則無料の定期接種化される。妊婦が定期接種の対象になるのは、今回が初めて。これまでの任意接種では費用は自己負担（約3万円前後）だったが、定期接種では公費で支援が受けられるため、妊婦からも期待が高まっている。現在、国内ではRSウイルスの治療薬がなく、妊娠時に母子免疫ワクチンによって生まれてくる赤ちゃんを守ることが大切になる。そこで今回、妊婦向けに定期接種化されるRSウイルスワクチンの重要性や安全性について、産婦人科専門医で東京科学大学客員准教授／東京産婦人科医会母体保護法委員／THIRD CLINIC GINZA院長の三輪綾子先生に解説してもらった。

RSウイルスは、咳・くしゃみによる飛沫感染や、ウイルスが付着した物品を介した接触感染によって広がる。症状は、鼻水や咳、発熱など風邪に似ており、大人は軽症で済むことが多いため、見過ごされやすい感染症である。しかし、RSウイルスは、2歳までにほぼ100％の子どもが感染し、特に生後6ヵ月未満の赤ちゃんに感染すると、細気管支炎や肺炎などの重症化を引き起こすことが少なくない。呼吸困難で入院が必要になるケースもあり、時には命に関わる危険性もあるという。実際に、RSウイルスに感染した2歳未満の乳幼児の約4分の1（約3万人）は、入院が必要になるというデータも出ている。さらに、後遺症として喘息になることも懸念されている。



産婦人科専門医／東京科学大学客員准教授／東京産婦人科医会母体保護法委員／THIRD CLINIC GINZA院長の三輪綾子先生

このRSウイルスに対する妊婦向けのワクチンが「アブリスボ筋注用」で、国内では2024年5月から発売・接種が開始されている。三輪先生は、「同ワクチンは、妊婦のためのものではなく、出生後に赤ちゃんをRSウイルスから守るための母子免疫ワクチンとなっている。妊娠28〜36週の女性に1回注射することで、胎盤を通じて胎児に抗体が移行する。これによって、出生したその日から、赤ちゃんが気管支炎や肺炎などで重症化するのを防ぐ効果が期待できる」と、RSウイルスワクチンの仕組みについて教えてくれた。

これまでRSウイルスワクチンは任意接種であったため、費用は自己負担となっていたが、4月から始まる定期接種では、原則無料でワクチンを接種することが可能となる。定期接種の対象は28〜36週の妊婦で、接種は1回のみ。2人目以降の妊娠で再び接種する場合なども対象になる。「RSウイルスは、2歳までにほぼ100％の子どもが感染するにも関わらず、国内では確立した治療薬がなく、小児科医も頭を悩ませていた。その中で昨年、RSウイルスワクチンが発売されたものの、任意接種では妊婦の費用負担が大きく、私のクリニックでも接種を迷っている人が多くみられた。それだけに今回、原則無料でワクチンが定期接種化されることは、妊婦はもちろん、産婦人科医、小児科医にとっても待ち望んでいたことであり、私自身もうれしく思っている」と、ワクチン接種の無償化でRSウイルスの重症化予防対策が大きく前進すると強調した。

RSウイルスワクチンが原則無料で定期接種化されることについては、SNS上でも話題を集めており、「RSウイルスワクチンが定期接種になったのは本当に素晴らしいこと。私は自費で接種したけど、新生児を危険にさらしたくなければ接種一択だと思う」、「順調にいけば、RSウイルスワクチン定期接種の恩恵をぎりぎり授かれるのでありがたい。これまでのママたちに感謝」、「4月からRSウイルスワクチンが無償化されるの知らなかった。有償でも打つつもりだったけど助かる」など、期待の声が多く挙がっている。

「私のクリニックでも、定期接種化が決まってから、RSウイルスワクチンについて聞かれることが多くなった。そこで、4月から定期接種の対象となる妊婦には、事前に冊子などを提供して、ワクチンについてわかりやすく説明している。今までRSウイルスのことをよく知らなかった人にも、生まれてくる子どものために母子免疫ワクチンによる予防対策が重要であることを伝えている」と、産婦人科の現場でもRSウイルスワクチンの認知が広がりつつあるという。

一方で、妊婦にとって気になるのがワクチンの効果と安全性。国内外の妊婦を対象とした臨床試験では、ワクチンを妊娠中に接種しておくと、RSウイルスに対する抗体が赤ちゃんに移行するため、赤ちゃんの生後3ヵ月以内での重症化予防効果が81.8％、半年以内でも69.4％にのぼることが実証されている（出典：Kampmann et al.（N Engl J Med））。また、妊婦への副反応は、接種した部位の痛みや頭痛、筋肉痛など軽微な症状にとどまり、大規模な実世界データを用いて評価した後ろ向きコホート研究（米国データ）でも、早産や妊娠高血圧症候群などのリスク増加は見られなかった（出典：Maternal safety outcomes of respiratory syncytial vaccination during pregnancy with a large-scale database | npj Vaccines）という。厚生労働省からの発表でも、早産や死産などの重篤な副反応に関し、重大な懸念は認められないとしている（出典：日本産婦人科学会）。

こうした状況の中で、三輪先生は、「SNSを通じたワクチン接種に関する誤情報には気をつけてほしい」と訴える。「RSウイルスワクチンについては、接種部位の痛み（約40%）、発赤、腫れ、であり重篤なアナフィラキシーなどの副反応は稀です。妊娠中の接種による胎児への影響は報告されておらず、安全性は確認されています。しかし、SNS上ではワクチンに関するネガティブな情報も多く発信されており、誤情報に惑わされてしまう妊婦も少なくない。もし、RSウイルスワクチンの定期接種に悩んでいたら、かかりつけの産婦人科医に必ず相談してほしい」と、アドバイスしてくれた。

「ワクチン接種によって、赤ちゃんに影響が出ることを懸念する人もいるが、RSウイルスワクチンは赤ちゃんを守るためのものであり、妊婦にとって接種しないという選択肢はないと断言できる。私は、RSウイルスに感染して重症化した赤ちゃんを何度も見てきたが、呼吸不全を起こした場合、小さい体に管を入れて呼吸管理をしなければならない。苦しそうに呼吸をしている赤ちゃんを心配そうに見守る母親の姿には、見ている私も辛くなる。こうした現場での経験も踏まえて、今できる最善の予防対策はワクチン接種であることを、私からも広く伝えていきたい」と、生まれてくる赤ちゃんのためにもRSウイルスワクチンの定期接種を強く推奨していた。

