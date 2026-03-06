野球のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）の１次ラウンドＣ組・東京プールで、日本代表「侍ジャパン」が６日に台湾と初戦を戦う。

大谷翔平（ドジャース）ら日本の強力打線と対戦する台湾は右腕の鄭浩均が先発する。どんな投手なのか。（デジタル編集部）

台湾プロ野球（ＣＰＢＬ）公式ページによると、鄭浩均は「中信兄弟」に所属する２８歳、身長１メートル９１の大型右腕で、昨シーズンは台湾リーグで１１試合に先発して５勝１敗。５４回３分の１を投げて被安打２９、被本塁打１、四死球２５、奪三振４４の成績で、防御率１・４９だ。

米大リーグ公式サイトによると、２０１９年にドジャースとマイナー契約を結び、２１年には傘下のルーキーリーグで７試合に出場している。記録サイト「ベースボール・リファレンス」によれば、最高球速９７マイル（１５６キロ）でスライダー、カーブ、フォーク、チェンジアップなどの球種を持つ。

台湾代表は今大会に１６人の投手を登録した。２４年の「プレミア１２」決勝で日本を４−０で零封リレーした試合に登板した左腕の林碰萊、張奕（元オリックス、西武）、陳冠宇（元ロッテ）のほか、日本ハム２年目の古林睿煬、さらに前日５日のオーストラリア戦に先発して４回無失点と好投した徐若煕（ソフトバンク）ら、日本にゆかりの選手も多い。