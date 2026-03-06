Snow Manの佐久間大介（33）が6日、都内で初主演映画「スペシャルズ」（監督内田英治）の初日舞台あいさつに出席した。椎名桔平（61）らとともにカラフルなスーツとサングラスを掛けて登場し、「全国の皆さん、一緒に楽しもうぜ」とノリノリでアピールした。

暗殺の遂行のためチームを組んでダンス大会に出場する5人の殺し屋の絆を描く。

単独初主演映画。「今日のこの初日を迎えたときにそれを考えただけで、目がうるっとくるくらい、自信作。全力で楽しんでもらいたいですし、何回でも足を運んで見て欲しい」と熱弁。「映画は初週が大事です、そして2週目も大事なんです。全国の人に楽しんでもらいたい」と呼びかけた。

椎名は「いつもこのテンションで、現場を盛り上げてくれた。助かりましたよ」、青柳翔（40）も「さっくんがいると現場に行きたくなる。マジで今回の現場楽しかったです」と座長ぶりに太鼓判を押した。

力作だけに「皆さん次第でこの作品の未来があるかもしれません。皆さんの力を僕達にお貸しください」と観客に訴えかけた。内田監督も「ヒットすれば」と続編に意欲を示した。