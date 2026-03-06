新生活を始めるカップル必見！恋人と「y.u mobile」に変えると、可処分所得はどれくらい増える？

2人で月1万円以上払っていませんか？ スマホ代の現実

一般的な大手キャリアでスマホを契約すると、1人あたり月々5,000円以上かかることもあります。さらに、動画配信サービスも別で契約していると、月に7,000円～8,000円ほどの出費に。

そこで活用したいのが、y.u mobileの「シェア U-NEXT」プラン。このプランでは、20GB（※最大50GB）を最大4人でシェア可能。音声通話SIMを2枚使っても、追加料金はかかりません。

しかも、月額4,170円（税込）で動画配信サービス「U-NEXT」（※）がついています。2人で使えば、1人あたり約2,085円でスマホ通信＋動画視聴が楽しめる計算になります。U-NEXT単体で契約するよりもお得で、さらにスマホ通信までカバーされるという魅力的な内容です。動画好きなカップルには特におすすめです。

※U-NEXTは映画やドラマ、アニメ、バラエティーといった幅広いジャンルの動画コンテンツに加え、電子書籍までも楽しめる、国内最大級の動画配信サービス。



「シェア U-NEXT」プランの詳細

現在の「シェア U-NEXT」プランは図表1の通りです。

図表1

プラン 料金 容量 シェア U-NEXT ・音声：4,170円・データSMSあり：4,082円・データSMSなし：3,950円 20GB（最大50GB※2）

筆者作成

※2 「最⼤50GB」は、y.u mobileで実施している「ギガ倍増特典」の適用に加え、毎⽉付与される1,200円分のU-NEXTポイントを使って10GBチャージをした場合。

⾳声通話SIMについては2枚⽬までは追加料⾦なしで利用（※）できるので、1人あたり月額2,085円（4,170円÷2）で使用できるということになります。

※注意点として、データSIMの場合は2枚目であっても追加料金がかかります。「SMSあり」は月額462円、「SMSなし」は月額330円。

3枚まで追加可能なので、最大4名（契約者1人＋追加SIM3枚）まで利用できるシェアプランになっています。

当面の間、「ギガ倍増特典」というお得な施策が実施されており、以下のように契約プランのギガが倍増します。



＜シェア U-NEXT（20GB）＞プラン

ギガ20GB+倍増特典ギガ20GB＝40GB

適用日：毎月1日（開通翌月から順次付与）

実施期間：2025年4月1日～（終了日未定）

※ギガ倍増特典については予告なく変更、終了される場合があります。また適用について注意事項がありますので、詳しくはy.u mobileの該当ページをご確認ください。



どれくらいお得になる？ 一般的な大手キャリアと比較！

カップルでy.u mobileの「シェア U-NEXT」プランを使うと、どれくらいお得かを以下のケースで考えてみます。



＜一般的な大手キャリアでのスマホ代とU-NEXTをそれぞれ単体で契約した場合＞ aさん スマホ代約5,000円＋U-NEXT月額2,189円＝7,189円

bさん スマホ代約4,000円＋U-NEXT月額2,189円＝6,189円

合計 13 ,378円（1人当たり6,689円）

上記のような場合、2人でy.u mobileの「シェア U-NEXT」プランに変更すると、月額料金を大きく削減できます（図表2）。

図表2



なんと一人当たり4,604円、二人合わせると9,208円の節約になり、この分だけ自由に使える金額が増えることになります。このように見てみると、いかにy.u mobileの「シェア U-NEXT」プランがお得であるかがわかります。

さらに、毎月1,200円分のU-NEXTポイントが付与されるため点も見逃せません。ポイントは、新作映画のレンタルや書籍購入に使えるほか、y.u mobileのギガチャージにも活用できますので、そのような点もお得です。



2人でギガを分け合えるから、使い方も自由自在

y.u mobileの「シェア U-NEXT」プランでは、通信容量を2人で分け合えるため、使い方に柔軟性が生まれます。

たとえば、平日は外出が多いパートナーが多めにギガを使い、在宅勤務が多い自分はWi-Fi中心でギガを控えめに、という使い方も可能。また、休日に一緒に動画を見たり、旅行中にスマホをたくさん使ったりする場合も、共有のギガがあると安心です。



ギガが余っても安心。最大100GBまで「永久繰り越し」

y.u mobileでは、使いきれなかったデータ容量を100GBまで永久に繰り越すことが可能です。

たとえば、月によってスマホの使用量が少ないときは、その分を翌月以降に回せるので、無駄なく使い切れます。「今月は控えめに使って、来月の旅行に備えよう」など、計画的にギガを使えるのもうれしいポイントです。



追加チャージも安いから、うっかり使いすぎても安心

「動画を見すぎてギガが足りなくなった……」というときも、y.u mobileなら心配ありません。追加のデータチャージが非常にリーズナブルに設定されており、1GBあたり330円（税込）、10GBまとめて購入すると1,200円（税込）で済みます。

しかも、追加チャージしたギガも「永久繰り越し」の対象になるので、買いすぎてもムダにはなりません。



y.u mobileがeSIMに対応！これから申し込む方が知っておきたいポイント

y.u mobileはこれまで物理SIMのみの提供でしたが、2026年2月25日よりeSIMにも対応したことで、より柔軟な使い方が可能になりました。

新規申し込み時は物理SIMからのスタートとなりますが、開通後にeSIMへ切り替えられるため、eSIM対応スマホを使いたい方も安心です。これからy.u mobileを検討している方は、eSIMという選択肢も視野に入れてみてはいかがでしょうか。



まとめ

毎月かかる固定費を見直すことが、家計改善につながります。

固定費を抑えられれば、その分だけ可処分所得が増え、デートや旅行、ちょっとした外食などに使えるお金に余裕が生まれます。結果として、同棲生活そのものがより楽しく、ゆとりのあるものになるでしょう。中でもスマホ代は見直しやすく、節約効果が出やすい支出のひとつです。

y.u mobileの「シェア U-NEXT」プランなら、通信と動画サービスをまとめて契約でき、2人で使えば1人あたりの負担を大きく抑えられます。

さらに、ギガのシェアや永久繰り越し、リーズナブルなチャージ料金など、ムダなく使える仕組みも充実。浮いたお金をデートや旅行、将来の貯金に回して、より充実した同棲生活をスタートさせてみてはいかがでしょうか。

お申し込みは、オンラインで簡単に完結できます。スマホやパソコンからいつでも手続きできるため、忙しい方にもぴったりです。さらに、現在はお得なキャンペーンも実施中。

現在実施中のキャンペーンはこちら

もし「格安SIMは初めてで不安……」「オンラインでの申し込みがよくわからない」という方は、「安心でんわ相談」がおすすめです。

申し込み前でも利用でき、専門のオペレーターが中立的な立場から、プランの特長や申し込み方法を教えてくれます。無理な営業は一切ないため、安心して利用できます。

https://www.yumobile.jp/callsupport

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー