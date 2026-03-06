2026Ç¯4·î¤«¤éŽ¢¥·¥Ë¥¢¤ÎÆ¯¤Â»Ž£¤¬²ò¾Ã¤µ¤ì¤ë¡ÄŽ¢60Âå¸åÈ¾¤«¤é¤¬²Ô¤®»þŽ£¤Ë¤Ê¤ëÇ¯¶âÀ©ÅÙ²þÀµ¤ÎÃæ¿È
¢£¤½¤â¤½¤â¡Öºß¿¦Ï·ÎðÇ¯¶âÀ©ÅÙ¡×¤È¤Ï¡©
¾¯»Ò¹âÎð²½¤Ë¤è¤ë¿Í¼êÉÔÂ¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢Æ¯¤¯°ÕÍß¤Î¤¢¤ë¿Í¤¬¡¢Ç¯Îð¤Ë¤«¤«¤ï¤ê¤Ê¤¯Æ¯¤Â³¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¡¢¹ñ¤òµó¤²¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»Üºö¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î1¤Ä¤¬¡¢¡Öºß¿¦Ï·ÎðÇ¯¶âÀ©ÅÙ¡×¤Î¸«Ä¾¤·¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢°ìÄê¤ÎµëÍ¿¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÎÇ¯¶â»Ùµë³Û¤ò¸º¤é¤¹»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£¹âÎð¼Ô¤ÎÆ¯¤¯°ÕÍß¤òÁË³²¤¹¤ëÊÉ¤È¤â»ØÅ¦¤µ¤ì¤ëÀ©ÅÙ¤Ç¤¹¤¬¡¢2026Ç¯4·î°Ê¹ß¡¢¤½¤ÎÊÉ¤¬¥°¥Ã¤È²¼¤¬¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤è¤êÆ¯¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢Ç¯¶â·«¤ê²¼¤²¤ÎÁªÂò¤â¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢ºß¿¦Ï·ÎðÇ¯¶âÀ©ÅÙ¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤Î¸í²ò¤äÌÕÅÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢»ÅÁÈ¤ß¤òÀµ¤·¤¯Íý²ò¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ºß¿¦Ï·ÎðÇ¯¶âÀ©ÅÙ¤È¤Ï¡¢¡Ö¡Ç¯¶â¤ò¼õµë¤·¤Ê¤¬¤éÆ¯¤¯¹âÎð¼Ô¡×¤Î¡Ö¢µëÍ¿¤ÈÇ¯¶â¤Î¹ç·×³Û¡×¤¬¡Ö£»ÙµëÄä»ßÄ´À°³Û¡×¤òÄ¶¤¨¤ë¾ì¹ç¤Ë¡¢Ç¯¶â³Û¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°ìÉô»ÙµëÄä»ß¤Þ¤¿¤ÏÁ´³Û»ÙµëÄä»ß¤ÎÄ´À°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ëÀ©ÅÙ¤Ç¤¹¡£
2025Ç¯ÅÙ¤Î¡Ö£»ÙµëÄä»ßÄ´À°³Û¡×¤Ï51Ëü±ß¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢2026Ç¯ÅÙ¤Ï65Ëü±ß¤ËÂçÉý¤Ë°ú¤¾å¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¢£¼«±Ä¶È¤ä¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤Î¿Í¤Ï´Ø·¸¤Ê¤·
¤Þ¤º¤Ï¡¢¾åµ¤Î¡¡Á£¤Þ¤Ç¤ò¶ñÂÎÅª¤Ë³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¡Ç¯¶â¤ò¼õµë¤·¤Ê¤¬¤éÆ¯¤¯¹âÎð¼Ô¡×¤È¤Ï¡¢¼¡¤Î¾ò·ï¤Ë³ºÅö¤·¡¢Ï·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤ò¼õ¤±¼è¤ì¤ë¿Í¤¬ºß¿¦Ï·ÎðÇ¯¶âÀ©ÅÙ¤ÎÂÐ¾Ý¤Ç¤¹¡£
¡¦70ºÐ°Ê¾å¤Ç¸üÀ¸Ç¯¶âÊÝ¸±¤ÎÅ¬ÍÑ»ö¶È½ê¤Ç²ÃÆþÍ×·ï¤òËþ¤¿¤¹¤è¤¦¤ÊÆ¯¤Êý¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ê²ÃÆþµÁÌ³¤Ï¤Ê¤¤¤¿¤áÊÝ¸±ÎÁ¤Ï»ÙÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ë
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¼«±Ä¶È¤ä¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¡¢¶ÈÌ³°ÑÂ÷¡¢¸üÀ¸Ç¯¶â¤Î²ÃÆþÍ×·ï¤òËþ¤¿¤µ¤Ê¤¤¥Ñ¡¼¥È¥¿¥¤¥Þ¡¼¤Ê¤É¤ÏÂÐ¾Ý³°¤Ç¤¹¡£
¢£Ç¯¶â¥«¥Ã¥È¤Î´ð½à¤¬14Ëü±ß¥¢¥Ã¥×
¡Ö¢µëÍ¿¤ÈÇ¯¶â¤Î¹ç·×³Û¡×¤È¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î3¤Ä¤Î¹ç·×¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡Ê¥¢¡ËµëÍ¿¡Ê¤½¤Î·î¤ÎÉ¸½àÊó½··î³Û¡Ë
¡Ê¥¤¡Ë¤½¤Î·î°ÊÁ°1Ç¯´Ö¤Î¾ÞÍ¿¡ÌÉ¸½à¾ÞÍ¿³Û¡Ê¢¨1¡Ë¡Í¤Î¹ç·×³Û¡à12¥«·î
¡Ê¥¦¡ËÏ·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤Î1¥«·îÊ¬
¢¨1 ÀÇ¶â¤ä¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¤¬°ú¤«¤ì¤ëÁ°¤Î¾ÞÍ¿»Ùµë³Û¤«¤é¡¢1000±ßÌ¤Ëþ¤ÎÃ¼¿ô¤òÀÚ¤ê¼Î¤Æ¤¿¶â³Û¡£1¥«·î¤¢¤¿¤ê150Ëü±ß¤¬¾å¸Â¡£
ºß¿¦Ï·ÎðÇ¯¶â¤Î·×»»¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡Ê¥¢¡Ë¤È¡Ê¥¤¡Ë¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¡ÖÁíÊó½··î³ÛÁêÅö³Û¡×¡¢¡Ê¥¦¡Ë¤ò¡Ö´ðËÜ·î³Û¡×¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¥¢¡Ë¤ÎÉ¸½àÊó½··î³Û¤Ï¡¢µëÍ¿ÌÀºÙ¤ËºÜ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸üÀ¸Ç¯¶âÊÝ¸±ÎÁ¤ò³ÎÇ§¤·¡¢°Ê²¼¤Î¼°¤Ç·×»»¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢¸üÀ¸Ç¯¶âÊÝ¸±ÎÁ¤¬2Ëü7450±ß¤Î¾ì¹ç¡¢É¸½àÊó½··î³Û¤Ï30Ëü±ß¤Ç¤¹¡Ê27450¡ß100¡à9.15¡Ë¡£
¡Ö£»ÙµëÄä»ßÄ´À°³Û¡×¤È¤Ï¡¢Ç¯¶â¥«¥Ã¥È¤¬»Ï¤Þ¤ë´ð½à³Û¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
µëÍ¿Åù¤ÈÇ¯¶â¤Î¹ç·×¤¬»ÙµëÄä»ßÄ´À°³Û°Ê²¼¤Ç¤¢¤ì¤ÐÇ¯¶â¤ÏÁ´³Û»Ùµë¤µ¤ì¡¢Ä¶¤¨¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢Ä¶¤¨¤¿³Û¤ÎÈ¾Ê¬¤¬»ÙµëÄä»ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
2004Ç¯¤ÎÇ¯¶âË¡²þÀµ¤ÇÄê¤á¤é¤ì¤¿48Ëü±ß¡Ê2004Ç¯ÅÙ²Á³Ê¡Ë¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢2005Ç¯ÅÙ°Ê¹ß¡¢ÄÂ¶â¤äÊª²Á¤ÎÊÑÆ°¤Ë±þ¤¸¤ÆËèÇ¯²þÄê¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£2025Ç¯¤ÎÇ¯¶âË¡²þÀµ¤Ç¤Ï¡¢¥Ù¡¼¥¹¤È¤Ê¤ë¶â³Û¤¬62Ëü±ß¡Ê2024Ç¯ÅÙ²Á³Ê¡Ë¤Ë°ú¤¾å¤²¤é¤ì¡¢¤µ¤é¤ËÄÂ¶â¤äÊª²Á¤ÎÊÑÆ°¤ò²ÃÌ£¤·¤Æ¡¢2026Ç¯ÅÙ¤ÏÁ°Ç¯ÅÙ¤Î51Ëü±ß¤«¤é65Ëü±ß¤Ø°ú¤¾å¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
»ÙµëÄä»ß³Û¤Ï¼¡¤Î·×»»¼°¤ò»È¤Ã¤Æ»»½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢£1Ç¯¤Ç30Ëü±ßÂ¿¤¯¤â¤é¤¨¤ë¥±¡¼¥¹¤â
º£²ó¤ÎÀ©ÅÙ²þÀµ¤Ç¤É¤ó¤ÊÊÑ²½¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¶ñÂÎÎã¤È¤·¤Æ¡¢µëÍ¿36Ëü±ß¡¢¾ÞÍ¿120Ëü±ß¡¢Ï·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â120Ëü±ß¤Î¿Í¤Î¥±¡¼¥¹¤ò¸«¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¦ÁíÊó½··î³ÛÁêÅö³Û
É¸½àÊó½··î³Û¡Ê36Ëü±ß¡Ë¡ÜÉ¸½à¾ÞÍ¿³Û¤Î1¥«·îÊ¬¡Ê120Ëü±ß¡à12¥«·î¡á10Ëü±ß¡Ë¡á46Ëü±ß
¡¦´ðËÜ·î³Û
Ï·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤Î1¥«·îÊ¬¡Ê120Ëü±ß¡à12¥«·î¡Ë¡á10Ëü±ß
2026Ç¯3·îËö¤Þ¤Ç¤Ï¡¢µëÍ¿¤ÈÇ¯¶â¤Î¹ç·×¤¬56Ëü±ß¤Ç¡¢»ÙµëÄä»ßÄ´À°³Û¤Î51Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Ç¯¶â10Ëü±ß¤Î¤¦¤Á2Ëü5000±ß¤¬¥«¥Ã¥È¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢2026Ç¯4·î¤«¤é¤Ï»ÙµëÄä»ßÄ´À°³Û¤¬65Ëü±ß¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢Ç¯¶â¤ÏËþ³Û»Ùµë¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢À©ÅÙ²þÀµ¤Ë¤è¤Ã¤Æ1Ç¯¤Ç30Ëü±ß¤Îº¹¤¬½Ð¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ö1³¬ÉôÊ¬¡×¤¬¸º¤é¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤
º£²ó¤Î²þÀµ¤Ë¤è¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÇ¯¶â¤ò¥«¥Ã¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¿Í¤¬¡¢Á´³Û¼õ¤±¼è¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢Æ¯¤Êý¤òÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤¿¿Í¤¬¡¢¤¢¤Þ¤êµ¤¤Ë¤»¤º¤ËÆ¯¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢ºß¿¦Ï·ÎðÇ¯¶âÀ©ÅÙ¤Ë¤Ï¸í²ò¤äÌÕÅÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Í×Ãí°Õ¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ý¥¤¥ó¥È1¡§Ï·Îð´ðÁÃÇ¯¶â¤Ïºß¿¦Ï·ÎðÇ¯¶âÀ©ÅÙ¤ÎÂÐ¾Ý³°
¸øÅªÇ¯¶âÀ©ÅÙ¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤òÂÐ¾Ý¤È¤¹¤ë¹ñÌ±Ç¯¶â¡Ê´ðÁÃÇ¯¶â¡Ë¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢²ñ¼Ò°÷¤ä¸øÌ³°÷¤¬²ÃÆþ¤¹¤ë¸üÀ¸Ç¯¶â¤ò¾å¾è¤»¤¹¤ë2³¬·ú¤Æ¹½Â¤¤Ç¤¹¡£ºß¿¦Ï·ÎðÇ¯¶âÀ©ÅÙ¤Ï2³¬ÉôÊ¬¤ÎÏ·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤ÎÏÃ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢Ï·Îð´ðÁÃÇ¯¶â¤Ë¤Ï´Ø·¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢µëÍ¿¼ýÆþ¤¬¤É¤ó¤Ê¤Ë¹â³Û¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢Ï·Îð´ðÁÃÇ¯¶â¤¬¸º¤é¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¢£·×»»¤Ë»È¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ï¥á¥¤¥ó¤ÎÇ¯¶â¤À¤±
¥Ý¥¤¥ó¥È2¡§´ðËÜ·î³Û¡ÊÊó½·ÈæÎãÉôÊ¬¡Ë¤¬Á´³Û»ÙµëÄä»ß¤Ë¤Ê¤ë¤È²ÃµëÇ¯¶â³Û¤Ï¼õ¤±¼è¤ì¤Ê¤¤
65ºÐ°Ê¾å¤ÇÏ·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤ò¼õ¤±¼è¤ë¾ì¹ç¡¢·Ð²áÅª²Ã»»³Û¡Ê¢¨2¡Ë¤ä²ÃµëÇ¯¶â³Û¡Ê¢¨3¡Ë¡¢·«¤ê²¼¤²¼õµë¤·¤¿¾ì¹ç¤ÎÁý³ÛÊ¬¤¬Êó½·ÈæÎãÉôÊ¬¤Ë¾å¾è¤»¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤é¤Ïºß¿¦Ï·ÎðÇ¯¶â¤Î·×»»¤Ë¤Ï´Þ¤ß¤Þ¤»¤ó¡£ºß¿¦Ï·ÎðÇ¯¶â¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤âÊó½·ÈæÎãÉôÊ¬¤Î¤ß¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢²ÃµëÇ¯¶â³Û¤ÏÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£´ðËÜ·î³Û¡ÊÊó½·ÈæÎãÉôÊ¬¡Ë¤¬1±ß¤Ç¤â»Ùµë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢²ÃµëÇ¯¶â³Û¤òÁ´³Û¼õ¤±¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Á´³Û»ÙµëÄä»ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï²ÃµëÇ¯¶â³Û¤âÁ´³Û»ÙµëÄä»ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨2 20ºÐÁ°¤Þ¤¿¤Ï60ºÐ°Ê¹ß¤Ë¤â¸üÀ¸Ç¯¶â¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤«¤Ä¹ñÌ±Ç¯¶â¤ÎÇ¼ÉÕ´ü´Ö¤¬40Ç¯¡Ê480¥«·î¡Ë¤ËËþ¤¿¤Ê¤¤¿Í¤¬º¹³Û¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÀß¤±¤é¤ì¡¢Ï·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤Ë¾å¾è¤»¤·¤Æ»ÙÊ§¤ï¤ì¤ë
¢¨3 65ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢65ºÐÌ¤Ëþ¤ÎÇÛ¶ö¼Ô¤Þ¤¿¤Ï18ºÐÅþÃ£Ç¯ÅÙ¤ÎËöÆü¤Þ¤Ç¤Î»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤ë¿Í¤Ç¡¢20Ç¯°Ê¾å¸üÀ¸Ç¯¶â¤Ë²ÃÆþ´ü´Ö¤·¤Æ¤¤¤¿¿Í¤Ë»Ùµë¤µ¤ì¤ë
¢£ÉÔÆ°»º¤ä³ô¤«¤é¤Î¼ýÆþ¤Ï¥«¥Ã¥È¤µ¤ì¤Ê¤¤
¥Ý¥¤¥ó¥È3¡§·«¤ê²¼¤²¤ò¤·¤Æ¤â»ÙµëÄä»ßÉôÊ¬¤ÏÁý¤¨¤Ê¤¤
65ºÐ¤«¤éÇ¯¶â¤ò¼õ¤±¼è¤é¤º¡¢66ºÐ¤«¤é75ºÐ¤Þ¤Ç¤Î´Ö¤Ç¼õµë¤ò³«»Ï¤¹¤ë¤È¡¢Ç¯¶â³Û¤Ï1¥«·î¤¢¤¿¤ê0.7¡ó¤º¤ÄÁý¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢5Ç¯´Ö·«¤ê²¼¤²¤Æ70ºÐ¤«¤é¼õµë¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢¡Ö0.7¡ó¡ß12¥«·î¡ß5Ç¯´Ö¡á42¡ó¡×¤È¤Ê¤ê¡¢Ç¯¶â³Û¤ò42¡ó¤âÁý¤ä¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢»ÙµëÄä»ßÉôÊ¬¤ÎÇ¯¶â³Û¤ÏÁý³Û¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢´ðËÜ·î³Û¡ÊÊó½·ÈæÎãÉôÊ¬¡Ë¤¬15Ëü±ß¤Ç¡¢¤½¤Î¤¦¤Á2Ëü±ß¤¬°ìÉô»ÙµëÄä»ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢·«¤ê²¼¤²¤Ë¤è¤ëÁý³Û¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï13Ëü±ß¤Ç¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢·«¤ê²¼¤²¼õµë¤ÇÁý³Û¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¼õ¤±¼è¤ì¤ëÇ¯¶â¤ò¼õ¤±¼è¤é¤º¤Ë·«¤ê²¼¤²¤·¤¿¾ì¹ç¤Ç¤¹¡£»ÙµëÄä»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤ÏÁý³Û¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£°ìÊý¡¢ºß¿¦Ï·ÎðÇ¯¶âÀ©ÅÙ¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤é¤Ê¤¤Ï·Îð´ðÁÃÇ¯¶â¤Ï¡¢·«¤ê²¼¤²¤ÇÇ¯¶â³Û¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥Ý¥¤¥ó¥È4¡§¸üÀ¸Ç¯¶âÊÝ¸±¤Î²ÃÆþµÁÌ³¤¬¤Ê¤¤70ºÐ°Ê¾å¤âºß¿¦Ï·ÎðÇ¯¶âÀ©ÅÙ¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë
70ºÐ°Ê¹ß¡¢¸üÀ¸Ç¯¶âÊÝ¸±¤Î²ÃÆþµÁÌ³¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¸½¹ÔÀ©ÅÙ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¸üÀ¸Ç¯¶â¤Î²ÃÆþÍ×·ï¤Ë³ºÅö¤¹¤ëÆ¯¤Êý¤òÂ³¤±¤ë¸Â¤ê¡¢Ç¯Îð¤Î¾å¸Â¤Ê¤¯ºß¿¦Ï·ÎðÇ¯¶âÀ©ÅÙ¤Ë¤è¤ë»ÙµëÄ´À°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¸üÀ¸Ç¯¶âÊÝ¸±ÎÁ¤ÏÈ¯À¸¤·¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Ç¯¶â³Û¤¬Áý¤¨¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¥Ý¥¤¥ó¥È5¡§¤É¤ó¤Ê¤Ë¹â¼ýÆþ¤Ç¤â¡¢µëÍ¿¼ýÆþ°Ê³°¤Ç¤¢¤ì¤Ðºß¿¦Ï·ÎðÇ¯¶âÀ©ÅÙ¤ÎÂÐ¾Ý³°
ºß¿¦Ï·ÎðÇ¯¶âÀ©ÅÙ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Ç¯¶â¤È¼ýÆþ¤È¤ÎÄ´À°¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ë¤Î¤ÏÉ¸½àÊó½··î³Û¤äÉ¸½à¾ÞÍ¿³Û¤Ç¤¹¡£¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢¸ÛÍÑ´Ø·¸¤Ë¤¢¤ë¶ÐÌ³Àè¤«¤é¼õ¤±¼è¤ëµëÍ¿¤ä¥Ü¡¼¥Ê¥¹°Ê³°¤Î¡¢ÉÔÆ°»º¼ýÆþ¤ä¶âÍ»½êÆÀ¤Ê¤É¤Ï¡¢¤¿¤È¤¨¹â¼ýÆþ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤âÄ´À°¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Ê¤ª¡¢µëÍ¿¼ýÆþ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¸üÀ¸Ç¯¶âÊÝ¸±¤Ë²ÃÆþ¤·¤Ê¤¤¥Ñ¡¼¥È¥¿¥¤¥Þ¡¼¤ÏÂÐ¾Ý³°¤Ç¤¹¡£
¢£À©ÅÙ²þÀµ¤Ç¥é¥¤¥Õ¥×¥é¥ó¤ÎÁªÂò»è¤¬Áý¤¨¤ë
2026Ç¯4·î°Ê¹ß¡¢ºß¿¦Ï·ÎðÇ¯¶â¤Î»ÙµëÄä»ßÄ´À°³Û¤Ï¡¢Á°Ç¯ÅÙ¤Î51Ëü±ß¤«¤é65Ëü±ß¤Ø¤ÈÂçÉý¤Ê°ú¤¾å¤²¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç»ÙµëÄä»ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿Í¤â¡¢4·î°Ê¹ß¤Ï»ÙµëÄä»ß¤Ë¤«¤«¤é¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Ç¯¶â¥«¥Ã¥È¤ò²óÈò¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÆ¯¤Êý¤òÀ©¸Â¤·¤Æ¤¤¤¿¿Í¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤êµ¤¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯Æ¯¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
Ç¯¶â¤Ê¤·¤ÇÀ¸³è¤Ç¤¤ë¤À¤±¤ÎµëÍ¿¤òÆÀ¤Æ¤âÇ¯¶â³Û¤¬¥«¥Ã¥È¤µ¤ì¤Ê¤¤¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢Æ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë´Ö¤ÏÇ¯¶â¤ò¼õ¤±¼è¤é¤º¡¢¼õµë³«»Ï¤ò66ºÐ°Ê¹ß¤Ë·«¤ê²¼¤²¤Æ¡¢´°Á´¥ê¥¿¥¤¥¢¤ËÈ÷¤¨¤ÆÇ¯¶â³Û¤òÁý¤ä¤¹¤Ê¤É¡¢¥é¥¤¥Õ¥×¥é¥ó¤ÎÁªÂò»è¤¬Áý¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤Î¥é¥¤¥Õ¥×¥é¥ó¤òÎ©¤Æ¤ë¾å¤Ç¤â¡¢ºß¿¦Ï·ÎðÇ¯¶âÀ©ÅÙ¤ò¤è¤¯Íý²ò¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
----------
ÆâÆ£ âÃµÝ¡Ê¤Ê¤¤¤È¤¦¡¦¤Þ¤æ¤ß¡Ë
¹ÔÀ¯½ñ»Î¡¦¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼
1956Ç¯¹áÀî¸©À¸¤Þ¤ì¡£Âç¼êÀ¸Ì¿ÊÝ¸±²ñ¼Ò¶ÐÌ³¤Î¸å¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼(FP)¤È¤·¤ÆÆÈÎ©¡£1996Ç¯¤«¤éÌó5Ç¯´Ö¡¢¸øÅªµ¡´Ø¤Ë¤ª¤¤¤Æ°ìÈÌÀ¸³è¼ÔÂÐ¾Ý¤Î¥Þ¥Í¡¼ÁêÃÌ¤òÃ´Åö¡£¸½ºß¤Ï¡¢¶âÍ»µ¡´Ø¤ËÂ°¤µ¤Ê¤¤ÆÈÎ©·ÏFP²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ëÀ¸³èÀß·×½Î¥¯¥ë¡¼¤ÎÁÏÎ©¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¡¢°ì¿Í°ì¿Í¤ÎÊë¤é¤·¤Ëº¬º¹¤·¤¿¥Þ¥Í¡¼¥×¥é¥ó¡¢ÊÝ¾ãÀß·×Åù¤ÎÁêÃÌ¶ÈÌ³¤Ë·È¤ï¤ë¡£¶¦Æ¯¤É×ÉØ¤«¤é¤ÎÁêÃÌ¤âÂ¿¤¯¡¢¸Ä¡¹¤Î²ÈÄí¤Î¹Í¤¨Êý¤ä»ö¾ð¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¿Æ¿È¤Ê²È·×¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤¬¹¥É¾¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø°åÎÅÊÝ¸±¤ÏÆþ¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤!¡Ù(¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò)¤Ê¤É¡£¹Ö±é¡¦¥»¥ß¥Ê¡¼Åù¤Î¹Ö»Õ¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¡£ÆâÆ£âÃµÝ¹ÔÀ¯½ñ»Î¥ª¥Õ¥£¥¹¤ÎÂåÉ½¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
----------
¡Ê¹ÔÀ¯½ñ»Î¡¦¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼ ÆâÆ£ âÃµÝ¡Ë