「Red Velvet」のWENDYが始球式に登場

■韓国 11ー4 チェコ（5日・東京ドーム）

リスペクトが溢れた行動だった。ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の1次ラウンド・プールC、韓国対チェコ戦が5日に行われ、韓国の人気グループ「Red Velvet（レッドベルベット）」のメンバー、WENDY（ウェンディ）が始球式に登場。投球前後に見せた丁寧な振る舞いに、称賛の声が相次いでいる。

注目を集めたのは、その気品あふれる立ち振る舞いだった。WENDYはこの日、韓国代表の白いユニホームにタイトなジーンズを合わせたスタイリッシュな装いでマウンドへ。投球前、マウンド付近に立つと、両軍のベンチに向かって計3回、深々と一礼した。セットポジションから放たれたボールは、柔らかな軌道を描いて2バウンドで捕手のミットへ収まった。

そして投球後もその礼節は変わらなかった。再び両軍ベンチへ向かい、丁寧なお辞儀を披露。爽やかで敬意に満ちた姿に、東京ドームの観衆からは惜しみない拍手と歓声が送られた。

WENDYは2014年に「Red Velvet」のメンバーとしてデビューし、2018年に日本での初単独公演を成功させるなど、世界的な人気アイドル。大舞台で見せた謙虚な姿に、SNS上では「しっかりお辞儀が本当に素敵。ウェンディの良さが世界にバレた」「品があって本当に素敵」「深々とお辞儀する姿がかわいい」「始球式の人、所作が美しすぎる」と熱い視線が注がれていた。（Full-Count編集部）