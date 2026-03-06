「めぐり逢いの花婿」 (C)Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited

「ロマンスは結婚のあとで」(2021年)や「このロマンスはフィクションだから」(2024年)などの相次ぐヒットで、中国ラブコメに欠かせない存在となったワン・ズーチー(王子奇)。一方でシャオ・ジャンと共演した史劇「玉骨遥(ぎょっこつよう)」(2023年)ではぶっきらぼうだが正義感の強い将軍を好演するなど、幅を感じさせる演技力も折り紙付き。

そんなズーチーがシャオ・ジャンの出世作「陳情令」のチャン・カーラム監督とタッグを組み、反則級のギャップ溢れるロマンス演技を披露しているのが、3月9日(月)より女性チャンネル♪LaLa TVにてTV初放送される「めぐり逢いの花婿」(2025年)だ。

ワン・ズーチー、ワン・ホンイーら、最旬イケメン俳優の競演も必見！「めぐり逢いの花婿」 (C)Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited

本作は、陰謀に巻き込まれて記憶を失った令嬢ヒロインとその"兄のフリ"をすることになった秀才が繰り広げるロマンス史劇。「キミの鼓動が恋しくて〜Stay with Me〜」(2022年)や「五福の娘たち」(2025年)のルー・ユーシアオが令嬢・簡明舒(かんめいじょ)を、そしてズーチーが彼女の"初恋相手"である幼なじみの陸徜(りくしょう)を演じている。

舞台となるのは、家格を上げたい富豪一族がこぞって科挙合格者を婿にする"婿取り合戦"が盛んに行われていた時代。富豪の商家・簡(かん)家でも、一人娘・簡明舒の婿に、貧しい家の出身ながらも当地きっての秀才として知られる陸徜を迎えようと画策するが、その卑怯な手口に憤慨した陸徜は婚姻を拒み、縁談は破談になってしまう。

「めぐり逢いの花婿」 (C)Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited

陸徜に想いを寄せていた簡明舒はショックを受けるが、その直後、簡家は何者かの手によって一家惨殺されてしまう。唯一、生き残った簡明舒は追われる身となると同時に、まさかの記憶喪失に。追っ手から彼女を守るため、陸徜は彼女を自分の妹だと偽り都へ向かう。そして彼女の芯の強さや賢さを知り、思いがけず恋心を抱くようになるのだが...。

「めぐり逢いの花婿」 (C)Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited

ピュアで賢いヒロインから強気の切れ者キャラまで、多彩な役柄を圧倒的な演技力で体現してきたユーシアオ。着実にキャリアを重ねる彼女が今作では、正義感強く聡明なヒロインを軽やかに演じ、愛らしい笑顔で見る者を魅了していく。そして"兄"の陸徜こそが、実は初恋の人であるにも関わらず、どうしようもなく異性として惹かれてしまう困惑ぶりが、愛らしくも切ない。

「めぐり逢いの花婿」 (C)Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited

そして、初めは"兄"に徹していた秀才・陸徜が彼女の魅力にハマっていく過程を、ズーチーが共感いっぱいに体現する。

随所で簡明舒だけに甘い表情を見せる一方、"兄"ゆえに恋心を封印せざるを得ないというやるせなさ。クールな序盤からは別人のようなギャップ演技は、中国でも大きな話題に。ユーシアオとの相性も抜群で、昨年中国で公開されるとドラマレビューサイト"猫眼"ラブストーリー ドラマ熱度週間ランキングで1位を獲得するほどの爆発的人気を呼んだ。

「めぐり逢いの花婿」 (C)Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited

そんな2人の微妙な関係に割り込んでくるのが、陸徜の友人で簡明舒に片想いする御曹司・宋青沼(そうせいしょう)。

「長相思」シリーズや「七夜雪(しちやせつ)」(2023年)で注目を集めたワン・ホンイーが、健気に簡明舒を想う"恋のライバル"を好演している。ヒロインに向けられた宋青沼の一途な愛が三角関係を引き起こし、恋模様はさらに複雑化していく。"兄"の顔をしながらも「明舒を少しでも傷つけたら断じて許さぬ」と言い放つ陸徜の嫉妬心に惹きつけられる。

「めぐり逢いの花婿」 (C)Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited

その間も、正体不明の刺客から命を狙われる簡明舒。彼女を狙う黒幕は一体誰なのか。陸徜と簡明舒が徐々に真実へと迫るなか、事件は予想を超える展開へと突き進んでいく。

記憶喪失から始まった"疑似兄妹"のもどかしい恋模様の行方はもちろん、背後で蠢く陰謀の謎にも目が離せなくなること必至。甘さとスリルが絶妙に絡み合った中毒性溢れるロマンス史劇と言えそうだ。

文＝酒寄美智子

放送情報

めぐり逢いの花婿

放送日時：2026年3月9日(月)20:00〜

※毎週(月)〜(金)20:00〜

※スカパー！第1話無料放送

チャンネル：女性チャンネル♪LaLa TV(スカパー！)

※放送スケジュールは変更になる場合があります

最新の放送情報はスカパー！公式サイトへ