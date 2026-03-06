デビュー前とは思えぬ人気！日本人も所属するSM練習生「SMTR25」、ソウルファンミ即完売で追加公演決定

SMエンターテインメントの男性練習生チーム「SMTR25」が、デビュー前とは思えないチケットパワーを証明した。

SMTR25は、5月2日・3日の2日間、ソウル・オリンピック公園オリンピックホールで初のファンミーティング『Reply High School Fan Meeting Tour - Graduation Trip in SEOUL』を開催する。同公演のチケットは、予約開始とともに約7万4000人が同時接続し、全2公演が即日完売を記録した。

【注目】SMTR25、韓国音楽授賞式に出演へ！

これは正式デビュー前の練習生としては極めて異例の数値であり、すでに強固なコアファン層を形成している彼らの爆発的な人気を実感させた。SMTR25はこうした熱い反響を受け、5月1日に追加公演を開催することを急遽発表した。

（画像＝SMエンターテインメント）

今回のファンミーティングには、現在放送中のリアリティ番組『応答せよ ハイスクール』（原題）に出演しているハンビ、ソンハ、ダニエル、ヒョンジュン、ハミン、ジェウォン、ウリン、ニコラス、カッショ、ジャスティン、ハルタ、サダハル、チャーリー、カチン、タタが登場。番組内の架空の学校「友情高校」の生活を終え、一緒に卒業旅行へ出発するというコンセプトで進行される予定だ。

同ファンミーティングは、ソウル公演を皮切りに、5月24日に日本・横浜、5月30日にタイ・バンコクで順次開催される。

なお、メンバーが出演中の『応答せよハイスクール』は、SMTR25が「友情高校」に入学し、1990年代から2010年代までのKカルチャーを直接体験しながらデビューのヒントを探していくタイムスリップ型リアリティ番組。毎週金曜日の午後8時20分から、MnetおよびMnet Plusを通じて放送中だ。

（記事提供＝OSEN）