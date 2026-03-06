今季から先発に挑戦している巨人の泉圭輔投手（２９）が６日、先発ローテ入りへ結果を追求していくことを誓った。

７日の春季教育リーグ・オイシックス戦（Ｇタウン）での登板が見込まれる右腕はこの日、キャッチボールやランニングで調整。「（試合の間隔は）だいぶ空いているけれど、やることは変わらない。しっかり役割を果たせるようにやるだけ」。登板予定だったキャンプ中の対外試合が天候不良で中止となり、２月１９日の２軍練習試合・ソフトバンク戦（ひむか）以来となる実戦登板を見据えた。

通算１６３登板（先発１）と経験豊富だが、キャンプ中から慣れない先発調整に試行錯誤。「立ち上がりの難しさがよくわかる。中継ぎみたいに、１球目から（試合に）入れるように意識したい」とキャンプ終盤は球数を抑え、出力を出す取り組みをしてきた。「先発は試合に向けて徐々にスイッチが入っていく感じ。中継ぎはすぐスイッチを入れないといけない。ちょっと時間を詰めて焦った状態の方が、気持ち的な部分では出力につながると思ったので試してみたい」と準備を進める。

今季の巨人は激しい先発枠争い。１、２軍ともにキャンプ中からアピール合戦が続く。「本当に結果を出し続けるしかない。いつ呼ばれてもいいように、しっかり準備していきたい」と目の前の一戦に集中する。