ＴＢＳの日比麻音子アナウンサーがロングヘアを短くした新スタイルを披露した。

日比アナは６日放送のＴＢＳ系報道番組「Ｎスタ」（月〜金曜・午後３時４９分）に金曜メインキャスターで出演。番組冒頭に共演の山内あゆアナウンサーから「日比さん、髪を切って爽やかになりましたね」と振られると、笑顔で「ずっと目標にしていたヘアドネイションを、ついにすることができまして。３０センチ以上カットしました」と報告。これまでは胸の下まであったロングヘアから肩に届かないセミロングのスタイルにイメチェンを果たした。

日比アナの“激変”にネットも反応。「思い切ったねーかわいい！」「めちゃくちゃ似合ってる〜」などの声が集まっていた。

２月２８日放送のＴＢＳ系「情報７ｄａｙｓ ニュースキャスター」（土曜・後１０時）では体調不良で欠席した安住紳一郎アナウンサーの代役で司会を務めた。２月２２日に閉幕したミラノ・コルティナ五輪の取材のためイタリアに出張。同月２６日に自身のインスタグラムで「今日からまた働きます」と帰国して復帰を報告した後も多忙な仕事ぶりでも話題になっていた。